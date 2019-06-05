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PSG'de Gianluigi Buffon ile yollar ayrıldı

FRANSA HABERLERİ  | 05.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain, 41 yaşındaki tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile yolların ayrıldığını açıkladı.

PSG'de Gianluigi Buffon ile yollar ayrıldı

Kulüpten tecrübeli eldivenin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, "Sahada gerçek bir beyefendi ve olağanüstü bir takım arkadaşı. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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2018-2019 sezonunda Fransız ekibine transfer olan ve 25 maçta kalesinde 25 gol gören Buffon ise PSG'nin sözleşme yenileme teklifine rağmen ayrılık kararı aldığını, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediğini belirtti.

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