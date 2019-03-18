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PSG'de yeni penaltı sorunu! Bu kez...

FRANSA HABERLERİ  | 18.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltı atışını Angel Di Maria kullanmak istedi. Arjantinli yıldıza topu vermeyen Mbappe, penaltıyı kaçırdı.

PSG'de yeni penaltı sorunu! Bu kez...

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikasında penaltı krizi yaşandı.

Karşılaşmanın son dakikasında kazanılan penaltı atışını, 2 golü bulunan Angel Di Maria kullanmak istedi.

Maçı hat-trick ile tamamlamak isteyen Arjantinli futbolcuya Kylian Mbappe'den izin çıkmadı. Di Maria'ya topu vermeyen Mbappe, penaltı atışından yararlanamadı.

DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ: MBAPPE

GEÇEN SEZON DA YAŞANDI

Geçen sezon Neymar ile Edinson Cavani arasında yaşanan penaltı krizi, uzun süre konuşulmuştu. PSG'nin Lyon ile oynadığı maçta Neymar, penaltı ve frikik atışlarında Cavani'nin elinden topu almış ve ciddi bir kriz çıkmıştı.

CAVANI SEZON SONU YOLCU

Fransa basınında yer alan habere göre; PSG yönetimi, 2020'de sözleşmesi sona erecek Edinson Cavani'yi sezon sonunda satma kararı aldı.

Haberde; Cavani ile Atletico Madrid ve Napoli'nin ilgilendiği, PSG'nin en az 40 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtildi.

Ayrıca, Mbappe ve Neymar'a yüksek yatırımlar yapan PSG'nin Finansal Fair Play için Cavani'nin satışıyla rahatlamak istediği vurguladı.

PSG'de 2013'ten beri forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 maçta 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
psg Kylian Mbappe angel di maria edinson cavani

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