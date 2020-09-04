SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

FRANSA HABERLERİ  | 04.09.2020 08:34 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'de forma giyen 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

PSG, iki gün önce 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı. Böylece kulüpte virüs bulaşan futbolcu sayısı 6 oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Yeni takımı resmen açıklandı!Yeni takımı resmen açıklandı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
F.Bahçe'den ayrılıp, imzayı attı
F.Bahçe'den ayrılıp, imzayı attı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!
Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
PSG'de yeni koronavirüs vakası
PSG'li Neymar, Di Maria ve Parades'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya yıldızı isim koronavirüse yakalandı!
Yuto Nagatomo resmen Marsilya'da
Yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, Reims'i 1-0 devirdi
Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer etti
Transfer resmen açıklandı
Lyon’dan Altay’a Cenk Özkacar teşekkürü
Lyon’dan Altay’a teşekkür
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.