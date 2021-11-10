SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı

PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı

10.11.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Aminata Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamraoui'ya yapılan fiziksel saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Hamraoui'ye yapılan saldırıyı araştıran emniyet yetkililerinin, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Diallo'yu sabah saatlerinde gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği tarihten bu yana oyuncuların sağlığını korumak amacıyla ek güvenlik tedbirleri alındığı, soruşturma için gereken bilgilerin aktarımı konusunda emniyet yetkilileriyle ortak çalışıldığı vurgulandı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Paris'te lokantada bir araya gelerek akşam yemeğine katılan oyuncular, daha sonra dağıldı. Hamraoui ile sürücü koltuğunda Diallo'nun yer aldığı araç, yolda durduruldu. Maskeli iki erkek tarafından araçtan zor kullanılarak indirilen Hamraoui, demir sopalarla ayaklarından darbedildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan PSG'li oyuncu ise tedavi altına alındı.

Hamraoui, hastanede tedavisinin devam etmesi nedeniyle PSG'nin Real Madrid'i 4-0 mağlup ettiği dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alınmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBensu Soral 'boşanma' sorularından kaçmak için kıta değiştirdi!Bensu Soral 'boşanma' sorularından kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Burak Yılmaz'a övgüler: Ligue 1'in en iyisi o!Burak Yılmaz'a övgüler: Ligue 1'in en iyisi o!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı!

UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı!

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Szalai'ye 23 milyon euro teklif

Szalai'ye 23 milyon euro teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Soyunma odasında tehdit

Soyunma odasında tehdit

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Beklenen oldu! İşte yeni adresi

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.