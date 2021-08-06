PSG, Lionel Messi ile görüşmelere başladı

Barcelona ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi merak konusu. RMC Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint Germain Messi ile görüşmelere başladı.

Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin hücüm hattını Messi, Neymar ve Mbappe üzerine kurgulamak istediği yazıldı.

BARCELONA İLE 17 SEZON

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.



