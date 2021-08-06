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PSG, Lionel Messi ile görüşmelere başladı

06.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Barcelona futbol dünyasını sarsan resmi açıklamayı dün akşam yaptı. Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Lionel Messi ile yollar ayrıldı. Büyük üzüntü yaşayan taraftarlar soluğu Camp Nou'da aldı. Öte yandan Avrupa devi, Arjantinli yıldızın ayrılığının birkaç saat sonrasında görüşmelere başladı.

PSG, Lionel Messi ile görüşmelere başladı

Barcelona ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi merak konusu. RMC Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint Germain Messi ile görüşmelere başladı.

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Haberde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin hücüm hattını Messi, Neymar ve Mbappe üzerine kurgulamak istediği yazıldı.

BARCELONA İLE 17 SEZON

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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