PSG Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Premier Lig ekibi Manchester City ise güçlü rakibi Paris Saint Germain (PSG) karşısında avantajlı bir skor için mücadele edecek. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak PSG Manchester City mücadelesi, Türkiye’den de yakından takip edilecek…

PSG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas; Marquinhos, Florenzi, Diallo; Kimpembe, Paredes; Gueye, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar

Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Cancelo; Ruben Dias, Gündoğan; Rodri, De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva, Foden



