PSG Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Premier Lig ekibi Manchester City ise güçlü rakibi Paris Saint Germain (PSG) karşısında avantajlı bir skor için mücadele edecek. beIN Sports ekranlarından yayınlanacak PSG Manchester City mücadelesi, Türkiye’den de yakından takip edilecek…
Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 28 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
PSG: Navas; Marquinhos, Florenzi, Diallo; Kimpembe, Paredes; Gueye, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar
Manchester City: Ederson; Stones, Walker, Cancelo; Ruben Dias, Gündoğan; Rodri, De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva, Foden
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