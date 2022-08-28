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PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı hangi kanalda?

28.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile Monaco Fransa Ligue 1'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Parc des Princes'te oynanacak maç öncesi vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Monaco maçı hangi kanalda? İşte Fransa Ligue 1'in dördüncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı hangi kanalda?

PSG Monaco maçı için geri sayım devam ediyor. İki güçlü takım Fransa Ligue 1'in 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın satti ve yayınlanacağı kanal vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı hangi kanalda?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Monaco maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak .

PSG, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 7-1'lik skorla mağlup etmişti.

Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lens'e 4-1 mağlup olmuştu.

PSG - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Monaco maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.

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