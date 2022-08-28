PSG Monaco maçı için geri sayım devam ediyor. İki güçlü takım Fransa Ligue 1'in 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın satti ve yayınlanacağı kanal vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 PSG - Monaco maçı hangi kanalda?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Monaco maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Parc des Princes'te oynanacak .

PSG, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 7-1'lik skorla mağlup etmişti.

Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lens'e 4-1 mağlup olmuştu.

PSG - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Monaco maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.

