ÖZET | PSG-Montpellier maç sonucu: 5-0

Ligue 1'in 22. hafta maçında lider PSG ile Montpellier karşılaştı. Ev sahibi ekip, 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa'nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Montpellier'de 17. dakikada Dimitry Bertaud ve 88. dakikada Joris Chotard kırmızı kart gördü. Puanını 55'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Montpellier 33 puanda kaldı.

(AA)

