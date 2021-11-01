PSG, Ramos'tan kurtulmak istiyor!

16 yıllık Real Madrid macerasının ardından transfer olduğu Paris Saint-Germain'de henüz resmi maçta forma giymeyen Sergio Ramos'un sözleşmesinin feshi gündemde...

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG; sakatlığı beklenenden fazla süren Sergio Ramos'un 2 yıllık sözleşmesini fesh etmek istiyor. 4 aydır düzenli bir şekilde antrenmanlara çıkamayan ve takımla da henüz maç oynamayan 35 yaşındaki stoperin sakatlığının beklenenden daha kötü olduğu da belirtildi.

Haberin detayında, PSG yönetiminin Sergio Ramos transferini sağlık durumu nedeniyle çok yanlış bulduğu ve fesih için futbol idarecilerine de baskı yaptığı bilgisi verildi.

LEONARDO: HER ŞEYİ BİLİYORDUK

Paris Saint-Germain Futbol Direktörü Leonardo, "Ramos'un bir sorunu olduğunu biliyorduk. İspanyol basınının oyununu görüyoruz. Ramos ile ilgili her şeyi biliyorduk. Neler olduğunu da biliyoruz." demişti.

KARİYERİNDE KAZANMADIĞI BAŞARI KALMADI

Kariyerinde Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 La Liga şampiyonluğu olan Sergio Ramos, halihazırda futbol dünyasının efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

