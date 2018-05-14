PSG, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı!

Ve PSG, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Thomas Tuchel'in getirildiği belirtildi.
PSG'nin resmi sitesindeki açıklamada Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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