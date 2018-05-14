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PSG, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı!

FRANSA HABERLERİ  | 14.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain’de yeni teknik direktör belli oldu. Ligi şampiyon bitiren Paris Saint-Germain Unai Emery’den boşalan koltuğa Thomas Tuchel’i getirdi.

PSG, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı!

Ve PSG, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Thomas Tuchel'in getirildiği belirtildi.

PSG'nin resmi sitesindeki açıklamada Thomas Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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