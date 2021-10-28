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PSGli Ander Herrera kırmızı ışıkta soyguna uğradı

28.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Paris Saint-Germainli futbolcuların yer aldığı saldırı ve soygunlara bir yenisi eklendi.

PSGli Ander Herrera kırmızı ışıkta soyguna uğradı
Ander Herrera

Ander Herrera

İSP İspanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız basını, Ander Herrera'nın Parc des Princes'in yakınında soyguna uğradığını yazdı.

Point'in haberine göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen Herrera'nın arabasına bir hayat kadını binmeye çalıştı. Arabadaki cüzdan ve cep telefonunun gasp edildiği iddia edilirken, olayda hırsız tarafından yaklaşık 200 Euro çalındığı belirtiliyor.

Haberde, 32 yaşındaki futbolcunun telefonunu geri vermesi karşılığında saldırganı bir adrese götürmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yakın zamanda başkent Paris'te Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı yaşanırken, Icardi, Dani Alves ve Angel Di Maria'nın evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.


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