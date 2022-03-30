Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soruların arkası kesilmiyor! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.



"GRUP CİNSELLİK İSTEDİ..."

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin, "Flörtüm grup cinsellik istedi ama ben istemedim. Bana sinirlenip tokat attı" demesi üzerine, "Öyle birinden tamamen uzak durmanız en doğruau. " tavsiyesinde bulundu.

Bir başka soru cevapta ise, "Hocam eşimi evde iki dakika yalnız bıraksam videolar izler. Neden böyle, ne yapmam lazım?" sorusuna, "Bu tarz pornografik videoları izlemek erkeklerde ergenlikten kalan alışkanlık olabiliyor. Bir dürtü tatmini, bir görsel şov izler gibi düşünün. Alışkanlık olduğu için de devam ettiriyordur." yanıtını verdi.

"KOCAM ANNEN KÜTÜR KÜTÜR DİYOR...."

Bir diğerinde ise; "Kocam annen senden daha güzel, kütür kütür kadın diyor. Kızsam da gerçek bu diyor" açıklamasıyla şaşırttı. Ünlü psikolog bu duruma ise, "Böyle bir şey söylemesi saygısızca, siz buna sert çıkın ve tepki gösterin" yanıtını verdi.





