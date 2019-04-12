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PUBG, çocuklarda kötü etki bıraktığı gerekçesiyle Nepal'de yasaklandı

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bütün dünyada son derece popüler olan battle royale oyunu Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), Nepal'de yasaklandı.

PUBG, çocuklarda kötü etki bıraktığı gerekçesiyle Nepal'de yasaklandı

PC Gamer'ın haberine göre, Nepal Bölge Mahkemesi geçtiğimiz Çarşamba günü bir kamu davası açtı. Davanın bir gün sonrasında ise ülkenin telekomünikasyon idaresi, bütün internet servis sağlayıcıları ve mobil servis firmalarına oyunu engellemeleri yönünde çağrı yaptı. Sonuç olarak PUBG, Nepal'de yasaklandı.

Yasaklamanın ana sebebi ise yetkililere göre özellikle ailelerden ve okul yönetimlerinden alınan şikayetler. Bu şikayetlere göre PUBG, Nepalli çocuklar üzerinde fazlasıyla olumsuz bir etkiye sahip. Bu olumsuz etkilerden kasıt ise genelde olduğu gibi şiddete yönlendirme, bağımlılık yapma vb. şeyler. Yetkililer ayrıca bu kararı almadan önce psikiyatrlarla da görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hatta yasaklama tavsiyesi psikiyatrlardan gelmiş.

PUBG Mobile da geçtiğimiz haftalarda Hindistan'ın bazı bölgelerinde yasaklanmıştı.

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PUBG oyun android pc Playstation xbox one

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