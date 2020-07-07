PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Günümüzde büyük ilgi gören ve çok fazla oyuncu tarafından oynanan PUBG’de göze çarpmak ve fark yaratmak istiyorsanız
seçtiğimiz PUBG isimleri size büyük kolaylık sağlayacak. Oyunda sizi gösterecek ve sizinle bütünleşecek bir
isim arıyorsanız doğru yerdesiniz. Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz en iyi PUBG isimlerini sizler için listeledik.
Teknolojinin gelişmesi ile mobil oyunlarda da büyük bir artış görüldü. Bu oyunlarda iyi bir etki bırakmak ve istenilen mesajı
vermek için kullanılan isim çok önemli. Yeteneğiniz, oyundaki karakteriniz, ekip arkadaşlarınız ile mobil oyunlarda büyük
başarılar gösterebilirsiniz fakat bunların yanında başarınızı gösteren en büyük etkenlerden birisi de oyundaki isminiz. Sadece
sizde olan ve oyun boyunca yanınızda olacak isminizi sizi yansıtacak şekilde belirlemelisiniz. PUBG mobile
isimleri arasından kendiniz için yaratıcı, ilgi çekici, farklı ve özgün olanı seçin.
Her oyunun bir amacı vardır. PUBG’de amacınız yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve düşmanları alt ederek savaştan başarılı
çıkmak. Diğerlerinden üstün olmanız gereken bu oyunda isminiz de üstünlüğünüzü ve gücünüzü yansıtmalı. İsim seçme
sürecinde oyun alanını, karakterinizin özelliklerini, amacınızı, kullandığınız aletleri de göz önünde bulundurun.
Eğer amacınıza uygun bir isim seçerseniz ilk adımı doğru atmışsınız demektir. Daha sonrasında gücünüzü meydanda
gösterme sırası gelecek ve başarılı olacağınıza eminiz.
En havalı PUBG isimleri ile siz de oyunda kendi farkınızı ortaya koyacaksınız. Bu isimle oyunlarda gücünüzü kanıtlayacak
ve rakiplerinize kim olduğunuzu öğreteceksiniz. İsminizin göze çarpması için şekilli, içinde büyük ve küçük harfler,
yabancı karakterler barındıran isimler seçebilirsiniz. Eğer seçmek istediğiniz isim bir başkası tarafından alınmışsa
kendinize göre uyarlayabilirsiniz. İsminizin baş harfleri ile oyunda kullanmak istediğiniz ismi birleştirebilir bu tarz eklemeler
çıkartmalar yapabilirsiniz. Böylece kendinize ait ve sizinle bütünleşen bir tasarım yapmış olacaksınız. PUBG mobile
şekilli isimler ile isminizi olduğundan çok daha hareketli ve ilginç gösterebilirsiniz. Seçeceğiniz ismin oyun ile alakalı olup
olmadığına dikkat edin. Oyun ile ilgili olmayan bir isim, yaratmak istediğiniz imajı sarsar. Kendiniz için en iyisini seçeceğinizi
biliyoruz. Bu isim çok konuşulacak. Havalı bir isim seçin ve oyuna başlayın, en iyisi olacaksınız.
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