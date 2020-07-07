PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Günümüzde büyük ilgi gören ve çok fazla oyuncu tarafından oynanan PUBG’de göze çarpmak ve fark yaratmak istiyorsanız

seçtiğimiz PUBG isimleri size büyük kolaylık sağlayacak. Oyunda sizi gösterecek ve sizinle bütünleşecek bir

isim arıyorsanız doğru yerdesiniz. Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz en iyi PUBG isimlerini sizler için listeledik.

GÜZEL PUBG İSİMLERİ

Ares

Abnormal Vigor (Anormal Canlılık)

Alpha (Alfa)

Ammo (Cephane)

Annoyed Power (Rahatsız Güç)

Ball Blaster (Top Patlatıcı)

Big Game Racking

Brash Thugs (Küstah Haydutlar)

Catcher (Yakalayıcı)

Cloudy Perpetrator (Bulutlu Fail)

Crocodile (Timsah)

Demonic Criminals (Şeytani Suçlular)

Dream Killer (Rüya katili)

Dream Theater (Hayal Tiyatrosu)

Dead Shot (Ölüm Vuruşu)

Death Warrior (Ölüm Savaşçısı)

Eagle (Kartal)

Expert Murderer (Uzman Katil)

Fear Butchers (Korku Kasapları)

Fight Freedom (Mücadele Özgürlüğü)

Game Finisher (Oyun Bitirici)

Gas Man (Gaz Adamı)

Grave Digger (Mezar Kazıcı)

Giant Bomb (Dev Bomba)

Great Champion (Mükemmel Şampiyon)

Great Plan (Mükemmel Plan)

Great Player (Mükemmel Oyuncu)

Great Warrior İn (Game Oyunun İçindeki Harika Oyuncu)

Head Shooter (Kafa Vuruşu)

Hell Player (Cehennem Oyuncusu)

Homely Sharp Shooters (Sade Keskin Nişancı)

Hungry Admirals (Aç Amiraller)

Insomnia (Uykusuzluk)

Left Divide (Sol Bölme)

Lethal Animal (Ölümcül Hayvan)

Lion (Aslan)

Lyrical Armed Services (Lirik Silahlı Hizmetler)

Maniacs Army (Manyak Ordusu)

Master Of War (Savaş Ustası)

Militaristic Fighting Machine (Askeri Savaş Makinesi)

Nightmare King (Kabus Kralı)

No Fear (Korku Yok)

Optimal Aces (Optimal Aslar)

Outrageous Dominance (Aşırı Hakimiyet)

Raider Man (Baskıncı Adam)

Scary Person (Korkunç Kişi)

Slaughter Player (Katliam Oyuncusu)

Sniper (Keskin Nişancı)

Straight Gangsters (Düz Gangsterler)

Strong Hold (Güçlü Tutuş)

The Best Player (En İyi Oyuncu)

Warrior (Savaşçı)

Who is Powerful (Kim Güçlü)

Washer (Temizleyici)

The Stranger (Yabancı)

ŞEKİLLİ PUBG İSİMLERİ

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༒☬๖ۣۜǤнσsτ༻๖ۣۜℜideℝ ☬༒

▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ

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kคtil

☆☬κɪɴɢ☬☆

ⓚⓞⓡⓚⓤⓢⓤⓩ

Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒ

༒Sa̶d̶B∆Y༒

TÜRKÇE PUBG İSİMLERİ

Acıtan Vuruş

Ağır Darbe

Akılsız Çaylak

Aşılmaz Engel

Büyük Savaşçı

Büyük Oyunbozan

Büyülü Okçu

Büyük Vurguncu

Cehennemin Gücü

Cehennem Savaşçısı

Cesur Yürek

Çaylak

Doğan Şahin

Dünyaya Hakim

Efsane Ok

Emir Veren

Fırtına Meleği

Gece Arzusu

Grup Yıldızı

Güçlü Ve Zengin

Hükmedici

İzle ve öğren

Karşı Konulamaz

Karanlığın Gardiyanı

Karanlık Günler

Katliamcı

Kemik Kıran

Korkusuz

Oyun Yöneticisi

Oyun Kralı

Ölümcül direniş

Ölümcül Darbeci

Özgürlük için savaş

Parasız Güçlü

Profesyonel Vurucu

Son Tehlike

Son Vuruşçu

Tehlikenin Ta Kendisi

Uzman Katil

Yalnız Melek

Yalnız Karanlık

Yaratık

Yenilmez Asker

Zengin Savaşçı

PUBG KLAN İSİMLERİ

Ares

All Naturall

Axe

Allready Strong

Bendis

Blister

Blood Warrior

Blood War

Burn in Fire

Charms

Commando

Creative

Dark Cloud

Dark Horse

Dark War

Dead Of Devil

Deadly End

Deadly Born

Deadly Warriors

Deep Winner

Deep Killer

Demo

Die Another Day

Drift

Eien

Electric Player

Extra Dead

Fantastic Warriors

Fantastic King

Fear

Fight For Honor

Firefly

Free Killer

Free Warriors

Hell King

Hell Survivor

Hurricane

Ice Cold

Icewizard

Survivor King

Survivor Strong

Really King

King Kong King

Looper

Looper King

Lucifer

Power Of Survivor

Power Of Hell

Power Of Blood

Revenge

Vordex

PUBG EKİP İSİMLERİ

Ares Takımı

Ateşten Doğanlar

Asla Vazgeçmeyenler

Big Club

Big War

Big Devil Team

Bitirici Takım

Büyük Oyunbozanlar

Büyük Vurguncular

Cehennem Kazananları

Cehennem Melekleri

Cesur Yürekliler

Çatlak Kazananlar

Çatırdatanlar

Dark Winners

Dev Kazananlar

Dev Savaşçılar

Düzensizler

Düzeni Kuranlar

Eternal Blood

Eternal Wars

Gecenin Katilleri

Gecenin Gizli Kahramanları

Gece Ortaya Çıkanlar

Gücü Sevenler

Güçlüler

Güç Elde Edenler

Gücü Kullananlar

Hell Team

Hell Soldiers

İnfinite War

İnfinite Hell Winners

Kanlı Takım

MükemmeL Kazananlar

Mükemmel Oyuncular

Mükemmel Bitiriciler

Nameless

Nameless Warriors

No Name Team

Oyunu Asla Bırakmayanlar

Oyun Bitiriciler

Ölüm Çetesi

Ölümsüzler

Öldürücüler

Parasız Zenginler

Savaşmayı Sevenler

Savaşmak İçin Doğanlar

Sayısız Kazananlar

Sayısız Bitiriciler

Son Savaşçılar

Son Sözü Söyleyenler

Sonsuz Güçtekiler

Survive Warriors

Şafak Sökücüleri

Team

Team Killer

Team Blood

Team Winners

Yalnız Kazananlar

Yeniden Doğanlar

Yıkılmayanlar

Yıkılmayı Bilmeyenler

Zamansızlar

Zaman Savaşçıları

Zamanı Olmayan Askerler

Zamanını Bekleyenler

PUBG'DE İSİM SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Teknolojinin gelişmesi ile mobil oyunlarda da büyük bir artış görüldü. Bu oyunlarda iyi bir etki bırakmak ve istenilen mesajı

vermek için kullanılan isim çok önemli. Yeteneğiniz, oyundaki karakteriniz, ekip arkadaşlarınız ile mobil oyunlarda büyük

başarılar gösterebilirsiniz fakat bunların yanında başarınızı gösteren en büyük etkenlerden birisi de oyundaki isminiz. Sadece

sizde olan ve oyun boyunca yanınızda olacak isminizi sizi yansıtacak şekilde belirlemelisiniz. PUBG mobile

isimleri arasından kendiniz için yaratıcı, ilgi çekici, farklı ve özgün olanı seçin.

Her oyunun bir amacı vardır. PUBG’de amacınız yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve düşmanları alt ederek savaştan başarılı

çıkmak. Diğerlerinden üstün olmanız gereken bu oyunda isminiz de üstünlüğünüzü ve gücünüzü yansıtmalı. İsim seçme

sürecinde oyun alanını, karakterinizin özelliklerini, amacınızı, kullandığınız aletleri de göz önünde bulundurun.

Eğer amacınıza uygun bir isim seçerseniz ilk adımı doğru atmışsınız demektir. Daha sonrasında gücünüzü meydanda

gösterme sırası gelecek ve başarılı olacağınıza eminiz.