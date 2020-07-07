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PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Son yılların fenomen oyunu için PUBG isimleri mi arıyorsunuz? İşte siz PUBG sevenler için hazırladığımız şekilli, havalı ve güzel isimlerden oluşan geniş liste...

PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

İçindekiler

  • GÜZEL PUBG İSİMLERİ
  • ŞEKİLLİ PUBG İSİMLERİ
  • TÜRKÇE PUBG İSİMLERİ
  • PUBG KLAN İSİMLERİ
  • PUBG EKİP İSİMLERİ
  • PUBG'DE İSİM SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günümüzde büyük ilgi gören ve çok fazla oyuncu tarafından oynanan PUBG’de göze çarpmak ve fark yaratmak istiyorsanız
seçtiğimiz PUBG isimleri size büyük kolaylık sağlayacak. Oyunda sizi gösterecek ve sizinle bütünleşecek bir
isim arıyorsanız doğru yerdesiniz. Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz en iyi PUBG isimlerini sizler için listeledik.

GÜZEL PUBG İSİMLERİ

  • Ares
  • Abnormal Vigor (Anormal Canlılık)
  • Alpha (Alfa)
  • Ammo (Cephane)
  • Annoyed Power (Rahatsız Güç)
  • Ball Blaster (Top Patlatıcı)
  • Big Game Racking
  • Brash Thugs (Küstah Haydutlar)
  • Catcher (Yakalayıcı)
  • Cloudy Perpetrator (Bulutlu Fail)
  • Crocodile (Timsah)
  • Demonic Criminals (Şeytani Suçlular)
  • Dream Killer (Rüya katili)
  • Dream Theater (Hayal Tiyatrosu)
  • Dead Shot (Ölüm Vuruşu)
  • Death Warrior (Ölüm Savaşçısı)
  • Eagle (Kartal)
  • Expert Murderer (Uzman Katil)
  • Fear Butchers (Korku Kasapları)
  • Fight Freedom (Mücadele Özgürlüğü)
  • Game Finisher (Oyun Bitirici)
  • Gas Man (Gaz Adamı)
  • Grave Digger (Mezar Kazıcı)
  • Giant Bomb (Dev Bomba)
  • Great Champion (Mükemmel Şampiyon)
  • Great Plan (Mükemmel Plan)
  • Great Player (Mükemmel Oyuncu)
  • Great Warrior İn (Game Oyunun İçindeki Harika Oyuncu)
  • Head Shooter (Kafa Vuruşu)
  • Hell Player (Cehennem Oyuncusu)
  • Homely Sharp Shooters (Sade Keskin Nişancı)
  • Hungry Admirals (Aç Amiraller)
  • Insomnia (Uykusuzluk)
  • Left Divide (Sol Bölme)
  • Lethal Animal (Ölümcül Hayvan)
  • Lion (Aslan)
  • Lyrical Armed Services (Lirik Silahlı Hizmetler)
  • Maniacs Army (Manyak Ordusu)
  • Master Of War (Savaş Ustası)
  • Militaristic Fighting Machine (Askeri Savaş Makinesi)
  • Nightmare King (Kabus Kralı)
  • No Fear (Korku Yok)
  • Optimal Aces (Optimal Aslar)
  • Outrageous Dominance (Aşırı Hakimiyet)
  • Raider Man (Baskıncı Adam)
  • Scary Person (Korkunç Kişi)
  • Slaughter Player (Katliam Oyuncusu)
  • Sniper  (Keskin Nişancı)
  • Straight Gangsters (Düz Gangsterler)
  • Strong Hold (Güçlü Tutuş)
  • The Best Player (En İyi Oyuncu)
  • Warrior (Savaşçı)
  • Who is Powerful (Kim Güçlü)
  • Washer (Temizleyici)
  • The Stranger (Yabancı)

ŞEKİLLİ PUBG İSİMLERİ

  • ƇἝĿĿᾋҬ
  • ༺★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
  • d⊕zεr
  • ༒☬๖ۣۜǤнσsτ༻๖ۣۜℜideℝ ☬༒
  • ▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ
  • ι$ψαπ  
  • J҉O҉K҉E҉R҉
  •  kคtil
  • ☆☬κɪɴɢ☬☆
  • ⓚⓞⓡⓚⓤⓢⓤⓩ
  • Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒ
  • ༒Sa̶d̶B∆Y༒

TÜRKÇE PUBG İSİMLERİ

  • Acıtan Vuruş
  • Ağır Darbe
  • Akılsız Çaylak
  • Aşılmaz Engel
  • Büyük Savaşçı
  • Büyük Oyunbozan 
  • Büyülü Okçu
  • Büyük Vurguncu 
  • Cehennemin Gücü
  • Cehennem Savaşçısı
  • Cesur Yürek
  • Çaylak 
  • Doğan Şahin
  • Dünyaya Hakim
  • Efsane Ok
  • Emir Veren
  • Fırtına Meleği
  • Gece Arzusu
  • Grup Yıldızı
  • Güçlü Ve Zengin
  • Hükmedici
  • İzle ve öğren
  • Karşı Konulamaz
  • Karanlığın Gardiyanı
  • Karanlık Günler
  • Katliamcı
  • Kemik Kıran
  • Korkusuz
  • Oyun Yöneticisi
  • Oyun Kralı
  • Ölümcül direniş
  • Ölümcül Darbeci
  • Özgürlük için savaş
  • Parasız Güçlü
  • Profesyonel Vurucu
  • Son Tehlike  
  • Son Vuruşçu
  • Tehlikenin Ta Kendisi
  • Uzman Katil 
  • Yalnız Melek
  • Yalnız Karanlık
  • Yaratık
  • Yenilmez Asker
  • Zengin Savaşçı 

PUBG KLAN İSİMLERİ

  • Ares 
  • All Naturall 
  • Axe 
  • Allready Strong
  • Bendis
  • Blister
  • Blood Warrior
  • Blood War
  • Burn in Fire
  • Charms 
  • Commando 
  • Creative
  • Dark Cloud
  • Dark Horse 
  • Dark War
  • Dead Of Devil
  • Deadly End
  • Deadly Born
  • Deadly Warriors
  • Deep Winner
  • Deep Killer
  • Demo 
  • Die Another Day 
  • Drift 
  • Eien
  • Electric Player
  • Extra Dead
  • Fantastic Warriors
  • Fantastic King
  • Fear 
  • Fight For Honor 
  • Firefly 
  • Free Killer
  • Free Warriors
  • Hell King
  • Hell Survivor
  • Hurricane
  • Ice Cold 
  • Icewizard 
  • Survivor King
  • Survivor Strong
  • Really King
  • King Kong King
  • Looper
  • Looper King
  • Lucifer
  • Power Of Survivor
  • Power Of Hell
  • Power Of Blood
  • Revenge
  • Vordex

PUBG EKİP İSİMLERİ

  • Ares Takımı
  • Ateşten Doğanlar
  • Asla Vazgeçmeyenler
  • Big Club
  • Big War
  • Big Devil Team
  • Bitirici Takım
  • Büyük Oyunbozanlar
  • Büyük Vurguncular
  • Cehennem Kazananları
  • Cehennem Melekleri
  • Cesur Yürekliler
  • Çatlak Kazananlar
  • Çatırdatanlar
  • Dark Winners
  • Dev Kazananlar
  • Dev Savaşçılar
  • Düzensizler
  • Düzeni Kuranlar 
  • Eternal Blood
  • Eternal Wars
  • Gecenin Katilleri
  • Gecenin Gizli Kahramanları
  • Gece Ortaya Çıkanlar
  • Gücü Sevenler
  • Güçlüler
  • Güç Elde Edenler
  • Gücü Kullananlar
  • Hell Team
  • Hell Soldiers
  • İnfinite War
  • İnfinite Hell Winners
  • Kanlı Takım
  • MükemmeL Kazananlar
  • Mükemmel Oyuncular
  • Mükemmel Bitiriciler
  • Nameless
  • Nameless Warriors
  • No Name Team
  • Oyunu Asla Bırakmayanlar
  • Oyun Bitiriciler
  • Ölüm Çetesi
  • Ölümsüzler
  • Öldürücüler
  • Parasız Zenginler
  • Savaşmayı Sevenler
  • Savaşmak İçin Doğanlar
  • Sayısız Kazananlar
  • Sayısız Bitiriciler
  • Son Savaşçılar
  • Son Sözü Söyleyenler
  • Sonsuz Güçtekiler
  • Survive Warriors
  • Şafak Sökücüleri
  • Team
  • Team Killer
  • Team Blood
  • Team Winners 
  • Yalnız Kazananlar
  • Yeniden Doğanlar
  • Yıkılmayanlar
  • Yıkılmayı Bilmeyenler
  • Zamansızlar
  • Zaman Savaşçıları
  • Zamanı Olmayan Askerler
  • Zamanını Bekleyenler

PUBG'DE İSİM SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Teknolojinin gelişmesi ile mobil oyunlarda da büyük bir artış görüldü. Bu oyunlarda iyi bir etki bırakmak ve istenilen mesajı
vermek için kullanılan isim çok önemli. Yeteneğiniz, oyundaki karakteriniz, ekip arkadaşlarınız ile mobil oyunlarda büyük
başarılar gösterebilirsiniz fakat bunların yanında başarınızı gösteren en büyük etkenlerden birisi de oyundaki isminiz. Sadece
sizde olan ve oyun boyunca yanınızda olacak isminizi sizi yansıtacak şekilde belirlemelisiniz. PUBG mobile
isimleri arasından kendiniz için yaratıcı, ilgi çekici, farklı ve özgün olanı seçin.

Her oyunun bir amacı vardır. PUBG’de amacınız yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve düşmanları alt ederek savaştan başarılı
çıkmak. Diğerlerinden üstün olmanız gereken bu oyunda isminiz de üstünlüğünüzü ve gücünüzü yansıtmalı. İsim seçme
sürecinde oyun alanını, karakterinizin özelliklerini, amacınızı, kullandığınız aletleri de göz önünde bulundurun.
Eğer amacınıza uygun bir isim seçerseniz ilk adımı doğru atmışsınız demektir. Daha sonrasında gücünüzü meydanda
gösterme sırası gelecek ve başarılı olacağınıza eminiz. 

En havalı PUBG isimleri ile siz de oyunda kendi farkınızı ortaya koyacaksınız. Bu isimle oyunlarda gücünüzü kanıtlayacak
ve rakiplerinize kim olduğunuzu öğreteceksiniz. İsminizin göze çarpması için şekilli, içinde büyük ve küçük harfler,
yabancı karakterler barındıran isimler seçebilirsiniz. Eğer seçmek istediğiniz isim bir başkası tarafından alınmışsa
kendinize göre uyarlayabilirsiniz. İsminizin baş harfleri ile oyunda kullanmak istediğiniz ismi birleştirebilir bu tarz eklemeler
çıkartmalar yapabilirsiniz. Böylece kendinize ait ve sizinle bütünleşen bir tasarım yapmış olacaksınız. PUBG mobile
şekilli isimler ile isminizi olduğundan çok daha hareketli ve ilginç gösterebilirsiniz. Seçeceğiniz ismin oyun ile alakalı olup
olmadığına dikkat edin. Oyun ile ilgili olmayan bir isim, yaratmak istediğiniz imajı sarsar. Kendiniz için en iyisini seçeceğinizi
biliyoruz. Bu isim çok konuşulacak. Havalı bir isim seçin ve oyuna başlayın, en iyisi olacaksınız.

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