PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

İlk olarak Tayland’da başlayan PUBG Lite testlerinin yeni durağı Türkiye oldu. Mayıs sonunda resmi olarak indirime sunulacak olan PUBG Lite’ın bugün de sistem gereksinimleri belli oldu. Düşük donanımlı PC’lerde çalışması için tasarlanan oyun vadettiği gibi gerçekten de çok fazla donanıma ihtiyaç duymuyor.
PUBG Lite’ı oynayabilmek için minimumda Intel HD Graphics 4000 ekran kartına ve 4 GB RAM’e sahip olmanız yeterli. Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için ise; Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı ve 8 GB RAM fazlasıyla iş görecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve oyunun sistem gereksinimleri ile sizleri baş başa bırakalım.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
HDD: 4GB
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