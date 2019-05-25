PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, geçtiğimiz aylarda Tayland‘da ücretsiz PC sürümünü test etmeye başlamıştı. VPN kullanılarak indirilen ücretsiz PlayerUnknown’s Battlegrounds sürümü, yüksek Ping değerlerinden dolayı oynanamaz haldeydi. Ancak PlayerUnknown’s Battlegrounds ekibi bugün oyunun Lite sürümünü Türkiye’de kullanıma sundu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın oynaması ücretsiz olan sürümünü buradan indirebilirsiniz. Aşağıdan ise oyunun PC’nizde çalışıp çalışmayacağını sistem gereksinimleri ile teyit edebilirsiniz. Son olarak PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite sürümünün ana oyunun grafikleri kırpılmış sürümünün olduğunu belirtelim.

PUBG Lite sistem gereksinimleri



Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB

Oppo Reno inceleme! Bu telefonun ön kamerası nerede?



