Mynet Trend

PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

PUBG Lite oyununu ücretsiz olarak indirmek için haberimize göz atabilirsiniz.

PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, geçtiğimiz aylarda Tayland‘da ücretsiz PC sürümünü test etmeye başlamıştı. VPN kullanılarak indirilen ücretsiz PlayerUnknown’s Battlegrounds sürümü, yüksek Ping değerlerinden dolayı oynanamaz haldeydi. Ancak PlayerUnknown’s Battlegrounds ekibi bugün oyunun Lite sürümünü Türkiye’de kullanıma sundu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın oynaması ücretsiz olan sürümünü buradan indirebilirsiniz. Aşağıdan ise oyunun PC’nizde çalışıp çalışmayacağını sistem gereksinimleri ile teyit edebilirsiniz. Son olarak PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite sürümünün ana oyunun grafikleri kırpılmış sürümünün olduğunu belirtelim.

PUBG Lite sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

HDD: 4GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

HDD: 4GB

Oppo Reno inceleme! Bu telefonun ön kamerası nerede?

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacakDC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak
Dead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştıDead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG Lite PUBG oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Cami önünde ortalık karıştı!

Cami önünde ortalık karıştı!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ultimate Alliance 3’ten nefes kesen video!

Ultimate Alliance 3’ten nefes kesen video!

Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak

DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak

Dead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştı

Dead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştı

Huawei için işler iyice kötüleşiyor

Huawei'ye darbe üstüne darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.