PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, geçtiğimiz aylarda Tayland‘da ücretsiz PC sürümünü test etmeye başlamıştı. VPN kullanılarak indirilen ücretsiz PlayerUnknown’s Battlegrounds sürümü, yüksek Ping değerlerinden dolayı oynanamaz haldeydi. Ancak PlayerUnknown’s Battlegrounds ekibi bugün oyunun Lite sürümünü Türkiye’de kullanıma sundu.
PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın oynaması ücretsiz olan sürümünü buradan indirebilirsiniz. Aşağıdan ise oyunun PC’nizde çalışıp çalışmayacağını sistem gereksinimleri ile teyit edebilirsiniz. Son olarak PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite sürümünün ana oyunun grafikleri kırpılmış sürümünün olduğunu belirtelim.
PUBG Lite sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
HDD: 4GB
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum