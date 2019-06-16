PUBG, mobil platformlarda da fırtına gibi esiyor

Bugün genel olarak baktığınızda her evde bir oyun konsolu ya da oyun odaklı bir PC bulmak zor. Fakat her evde ortalama olarak oyunları oynayabileceğiniz en az 1 akıllı telefon bulunuyor. Hal böyle olunca mobil oyun sektörü de muazzam bir potansiyele sahip oluyor.

Peki şu aralar mobil platformlarda en çok oynanan oyunlar hangileri? Google Play ve App Store üzerindeki rakamları baz alarak konuşacak olursak, PUBG Mobile’ın açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak orta segment modellerde bile rahatlıkla çalışan bu oyun 7’den 70’e geniş bir kitleye hitap ediyor. Fakat PUBG Mobile’daki genel oyuncu kitlesini 20 yaş altı kullanıcılardan oluştuğunu da söyleyebiliriz.

Oyunun mobil versiyonunun arkasındaki isim olan Tencent Games, PUBG Mobile’ın indirilme rakamlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapımcı ekip tarafından paylaşılan rapora göre, popüler fps oyunu şimdiye kadar 400 milyondan fazla indirilmiş. Elbette bu sayının içerisinde oyunu defalarca silip sonradan tekrar yükleyenler de bulunuyor. Bu indirilme sayısının yanı sıra her gün 50 milyon aktif kullanıcının oyunu oynadığını da belirtelim.

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