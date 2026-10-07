GTA 6 iddiasına Xbox'tan yalanlama geldi! Oyunculara kötü haber

GTA 6'nın bulut üzerinden nasıl oynanabileceğine ilişkin ortaya atılan dikkat çekici iddiaya Xbox cephesinden düzeltme geldi. The Verge tarafından yayımlanan haberde Microsoft'un GTA 6 için bulut yayın haklarını aldığı ve oyunun 19 Kasım'daki çıkışında yalnızca Xbox Cloud Gaming üzerinden yayınlanabileceği belirtilmişti.

Bu durum özellikle henüz resmî bir GTA 6 Windows sürümü duyurulmadığı için bilgisayar oyuncuları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Ancak Xbox CSO'su Matthew Ball'ın açıklaması, durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

BALL: ROCKSTAR İLE ÖZEL BULUT YAYIN ANLAŞMASI YOK

Matthew Ball, sosyal medyada yaptığı açıklamada Rockstar ile GTA 6 için özel bir bulut yayın anlaşması bulunmadığını belirtti.

İDDİA PC OYUNCULARI İÇİN NE ANLAMA GELİYORDU?

İddiaya göre GTA 6, Xbox Cloud Gaming sayesinde çıkış gününde PC oyuncuları da dâhil olmak üzere konsolu olmayan oyuncuların erişimine açılacaktı. Hizmet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların da aralarında bulunduğu cihazlarda kullanılabiliyor.

Rockstar Games henüz GTA 6'nın Windows sürümünü resmî olarak duyurmadı.

XBOX CLOUD GAMİNG'E SAAT SINIRI GELİYOR

Gelişmeler, Microsoft'un Xbox Cloud Gaming sisteminde değişikliklere hazırlandığı bir dönemde yaşanıyor. Kasım ayından itibaren Game Pass abonelerine aylık 5 ila 15 saatlik bulut oyun süresi sınırı uygulanacak.

Microsoft ayrıca abonelik gerektirmeyen bir kullandıkça öde planını da devreye sokacak.

Kaynak: notebookcheck.net