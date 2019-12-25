PUBG Mobile dizisi ilk bölümüyle Youtube’da

PUBG Mobile, Hindistan’da hayranlarının karşısına internet dizisiyle çıkıyor. 5 bölüm olarak planlanan ve Youtube’da yayınlanacak olan web dizisinin ilk bölümü hayranlarının beğenisine sunuldu. PUBG Mobile’ın beş bölümlük dizisinde gerçek hayatın içinden arkadaşlıklar, kariyer, oyun tutkusu işleniyor ve dizinin merkezinde de tabii ki PUBG Mobile yer alıyor.

Dosti Ka Naya Maidan'ın oyuncu kadrosunda Badri Chavan, Ranjan Raj, Chinmay Chandraunshuh, Alam Khan ve Arnav Bhasin yer alıyor. Ayrıca PUBG Mobil yayıncıları Rawknee ve Kronten de dizide rol alıyor. Dizi, gençlerin oyundaki ilk günlerinden itibaren yolculuklarını konu alıyor. 'Squad Ki Synergy' (Takım Sinerjisi) adlı ilk bölümü, PUBG Mobile Hindistan resmi YouTube kanalında paylaşıldı.



