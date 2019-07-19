Oyuncu kitlesi artmakta olan PUBG Mobile‘ın sezon döngüsü oyuncuların kafasını biraz karıştırmış durumda. Bunun en önemli sebebi ise kademelerin sıfırlanması olabilir. Yeni bir sezona geçilmiş olması heyecan yaratıyor gibi gözükse bile sezonların kısa sürmesi, moral bozucu olarak nitelendiriliyor. Ancak PUBG’yi kozmetik beklentiler için oynamadığını dile getiren bazı oyuncular, PUBG Lite oynamaya başlamış durumda ve PUBG Mobile Hesap Silme düşüncesindeler.

PUBG Mobile Hesap Silme

PUBG Mobile’da hile kullanan oyunculara ciddi yaptırımlar yapan yetkililer, kısa süre önce yüzlerce oyuncuyu 10 yıl süreliğine oyundan uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan oyuncular, yeni bir üyelik açmanın yollarını arıyor olabilir. Çünkü uzaklaştırılan hesabını illegal yollardan silmeyi başaran oyuncular, şimdiden sistemdeki açığı fark ettiler. Ancak rehber niteliğindeki yazımızda böyle bir çözüm sunmayacağız!

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Google, Facebook ve Twitter gibi platformlarla PUBG Mobile hesabınıza verdiğiniz erişim iznini kaldırdığınız takdirde cihazınızdan oyunu kaldırırsanız hesabınız bir süre sonra silecektir. Aynı Guest hesaplarda olduğu gibi. Bunun yerine çevrimiçi PUBG Mobile Destek’e mesaj yollarsanız, zaten 7 gün içerisinde hesabınız siliniyor.