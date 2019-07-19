Oyuncu kitlesi artmakta olan PUBG Mobile‘ın sezon döngüsü oyuncuların kafasını biraz karıştırmış durumda. Bunun en önemli sebebi ise kademelerin sıfırlanması olabilir. Yeni bir sezona geçilmiş olması heyecan yaratıyor gibi gözükse bile sezonların kısa sürmesi, moral bozucu olarak nitelendiriliyor. Ancak PUBG’yi kozmetik beklentiler için oynamadığını dile getiren bazı oyuncular, PUBG Lite oynamaya başlamış durumda ve PUBG Mobile Hesap Silme düşüncesindeler.
PUBG Mobile’da hile kullanan oyunculara ciddi yaptırımlar yapan yetkililer, kısa süre önce yüzlerce oyuncuyu 10 yıl süreliğine oyundan uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan oyuncular, yeni bir üyelik açmanın yollarını arıyor olabilir. Çünkü uzaklaştırılan hesabını illegal yollardan silmeyi başaran oyuncular, şimdiden sistemdeki açığı fark ettiler. Ancak rehber niteliğindeki yazımızda böyle bir çözüm sunmayacağız!
İlginizi Çekebilir: PUBG Mobile’a Karpuz mu geliyor?
Google, Facebook ve Twitter gibi platformlarla PUBG Mobile hesabınıza verdiğiniz erişim iznini kaldırdığınız takdirde cihazınızdan oyunu kaldırırsanız hesabınız bir süre sonra silecektir. Aynı Guest hesaplarda olduğu gibi. Bunun yerine çevrimiçi PUBG Mobile Destek’e mesaj yollarsanız, zaten 7 gün içerisinde hesabınız siliniyor.
Arayüz’den Ayarlar’a girin.
Çıkış Yap seçeneğinin yanındaki Destek’e tıklayın.
Sağ üstte yer alan Sohbet baloncuğuna tıklayın.
Çevrimiçi Müşteri Temsilcisi karşınızda olacak.
Ancak henüz Türkçe’yi desteklemediği için Destek ile İngilizce olarak konuşmanızda fayda var. Destek’e “Can you delete my account?” yazmanız yeterli.
7 iş günü içerisinde hesabınız silinmiş olacak.
Aşağıdaki görselde hesap silme konusundaki adımlar yer almakta:
Ayarlar’a girdikten sonra Çıkış Yap seçeneğinin hemen yanındaki Destek simgesine tıklamanız gerekecek. Destek arayüzüne ulaştıktan sonrasında ise aşağıdaki görsellerde gösterdiğimiz adımları uygulayınız. Sonrasında hesabınız silinecektir.
Ankara'da 'Sayaç' operasyonu! Çete çökertildi
Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi
Gören şaşkına dönüyor! Bembeyaz kesildi
Uzmanlar uyardı: Zehirlenebilirsiniz
Hepimiz iğrenerek bakıyoruz ama öyle bir yararı varmış ki...
Sahiller doldu taştı! Burası ne Antalya, ne İzmir, ne de Bodrum
Okuyucu Yorumları 0 yorum