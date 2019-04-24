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PUBG Mobile kullanıyorsanız, size önemli bir haberimiz var

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TEKNOLOJİ  | 24.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

PUBG Mobile 0.12.0 güncellemesi yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. İşte bu haberimizin detayları.

PUBG Mobile kullanıyorsanız, size önemli bir haberimiz var

Kısa bir süre önce mobil versiyonuna güncelleme gelen PUBG oyunu, bazı aksaklıklara şahit oldu. Örneğin oyunculardan gelen maillere göre, uçağın aniden kaybolduğu söyleniyor. Bazı oyuncularda ise, paraşütle atlama problemleri yaşandığı ifade edildi. Oyun şirketinden konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Bu oyunu sıklıkla oynayanlar, yalnızca mail üzerinden değil, aynı zamanda Twitter aracılığıyla da şirketi adeta topa tuttu. Oyunun giriş kısımlarından olan uçak ve paraşüt bölümlerinde bile sorun yaşanması oyuncuları çileden çıkardı.

Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, sorunun farkında olduklarını ifade etti. Her ne kadar oyuncular için yeterli bir açıklama olmasa bile, genellikle oyun şirketleri hatanın farkına vardığında kısa süre içerisinde problemi giderebiliyor.

pubg-mobile-hataları

Ancak yeni güncelleme ile birlikte, sorunun yalnızca uçak ve paraşüt bölümlerinde olmadığı görülüyor. Donanım günlüğü olarak oyunculardan gelen Tweetleri ayrıntılı olarak inceledik ve sorunun yalnızca uçak ve paraşüt bölümlerinden kaynaklanmadığını gördük. Bazı oyuncular aracın kendiliğinden patladığını da ifade etti.

Oyunculardan gelen bir diğer önemli şikayet de, hilelerin abartılması. Bazı durumlarda diğer oyuncular tarafından hileler o kadar çok abartılıyor ki, oyun adeta oynanamaz hale geliyor. PUBG mobil güncellemesinden sonra, siz de bu tarz problemler yaşadınız mı? Karşılaştığınız sorunları yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG oyun pubg mobile

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