PUBG Mobile kullanıyorsanız, size önemli bir haberimiz var

Kısa bir süre önce mobil versiyonuna güncelleme gelen PUBG oyunu, bazı aksaklıklara şahit oldu. Örneğin oyunculardan gelen maillere göre, uçağın aniden kaybolduğu söyleniyor. Bazı oyuncularda ise, paraşütle atlama problemleri yaşandığı ifade edildi. Oyun şirketinden konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Bu oyunu sıklıkla oynayanlar, yalnızca mail üzerinden değil, aynı zamanda Twitter aracılığıyla da şirketi adeta topa tuttu. Oyunun giriş kısımlarından olan uçak ve paraşüt bölümlerinde bile sorun yaşanması oyuncuları çileden çıkardı.

Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, sorunun farkında olduklarını ifade etti. Her ne kadar oyuncular için yeterli bir açıklama olmasa bile, genellikle oyun şirketleri hatanın farkına vardığında kısa süre içerisinde problemi giderebiliyor.

Ancak yeni güncelleme ile birlikte, sorunun yalnızca uçak ve paraşüt bölümlerinde olmadığı görülüyor. Donanım günlüğü olarak oyunculardan gelen Tweetleri ayrıntılı olarak inceledik ve sorunun yalnızca uçak ve paraşüt bölümlerinden kaynaklanmadığını gördük. Bazı oyuncular aracın kendiliğinden patladığını da ifade etti.