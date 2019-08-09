PUBG Mobile Lite Türkiye’de indirime sunuldu

1 GB RAM’e sahip telefonlarda bile çalışan Lite sürüm, 250 MB boyutunda yer kaplaması ile 8 GB depolama alanına sahip telefonları rahatlatıyor. Şimdilik test aşamasında olan Lite sürüm, ana oyuna göre farklılıklar barındırıyor. Bu farklılıklar arasında harita boyularının daha düşük olması ve oyuncu sayısının 40 ile sınırlandırılması dikkat çekiyor.

Grafikler açısından da daha düşük deneyim sunan Lite sürüm düşük donanımlı Android telefonlarda oldukça akıcı çalışıyor. Grafiklerin kalitesinin düşmesi oyunda pek hissedilmiyor. Bu yüzden gönül rahatlığı ile aşağıdaki linkten oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınız için buradan indirebilirsiniz. Son olarak PUBG Mobile’ın Lite sürümünün iOS platformuna gelmeyeceğini belirtelim. Bakalım PUBG ekibi bu Lite sürüm için ilerleyen aylarda daha fazla yenilikler sunacak mı?

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

