PUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenir

Bu sayede PUBG Mobile PC ‘de resmi olarak ban yemeden tabii hile yapmazsanız oynanabiliyor. Biz de bu rehberimizde PC’de PUBG Mobile’ı nasıl yükleyeceğinizi ve oynayacağınızı anlatıyoruz.
Adım: Tencent Gaming Buddy uygulamasını Windows için buradan indirin.
Adım: Uygulama indikten sonra PC’ye yükleyin.
Adım: Uygulamayı açın ve PUBG Mobile’ı indirin.
Adım: PUBG Mobile indikten sonra güncellemeleri yükleyin.
Adım: PUBG Mobile üyeliğiniz ile giriş yapın.
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra PUBG’yi PC’de resmi olarak oynayabilirsiniz. Güncelleme ile oyuna eklenen son yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yeni Özellik: Evo Alanı
– Etkinlik modunun yerine geçer
– Geceyi Atlat bu modun içindedir
– Yeni modlar bu özelliğe eklenmeye devam edecek
Yeni Evo Alanı Modu: En Karanlık Gece
– Zombilerle savaşırken bir gece boyunca hayatta kal
– Şafak söktüğünde hayatta kalan tüm takımlar galip gelir
Geceyi Atlat modundaki değişiklikler
– Sersemletme bombaları artık zombileri de sersemletecek
– Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını azaltmak için Sıvı Azot Bombası eklendi
– Zıplayan zombiler ve zombi köpekler eklendi
– Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve çatılara çıkabiliyor
– RPG-7 ve Orman Stili Şarjör eklendi
– Lav silahları artık daha çok hasar veriyor
– M134 kontrolü yeniden ayarlandı
– Oyuncular belirli güçlendirmeler veren unvanlar kazanacak
– Zombiler silahla vurulduktan sonra daha yavaş hareket edecek
– Varsayılan ve Klasik ses paketlerine Geceyi Atlat hızlı sohbet mesajları eklendi
– Günlük görevler artık Geceyi Atlat modunda tamamlanabilir
Yeni Özellik: Yoldaş Sistemi
– Düşmanlar onları göremez, yani açığa çıkma riski yok
– Oyuncular, artık arkadaşlarının, Ekiplerinin veya Klan üyelerinin katıldığı maçları izleyebilir. Ayrıca maç izlenirken diğer oyuncuların bilgileri görüntülenebilir ve İzleyici Modu gizlilik ayarlarından ayarlama yapılabilir
– Dürbün nişangâh rengi ayarlardan değiştirilebilir
– Yüklükler maç esnasında değiştirilebilir
– Yeni Çorba Parası animasyonu Klasik maç sonuç sayfasına eklendi. Klasik maç kazananları artık kendi animasyon ve müziklerini alabilir, sonuçlar açıklandıktan sonra Çorba Parasını yerleştirebilir
– Bahar Teması ve Hazinesi eklendi. Her çekimde eşsiz bir ödül garanti, 10 defa çekildikten sonra Sakura – Dacia ya da Gül Pembe Seti almak garanti
– Kişisel Alanlara Popülerlik eklendi. Artık oyuncular Beğeni yaparak birbirine destek verebilir ve 400’ün üzerinde Birlikteliğe sahip olunca Partner olabilir. Partnerler birbirlerinin Kişisel Alanında gösterilir
– Dükkân ögeleri artık Favorilere eklenebilir ve indirime girince bildirim alınabilir
– Kopya süre sınırlı ögeler 1 öge olarak gösterilir ve kalan süre toplam olarak gösterilir (999 güne kadar)
– Yeni Başarımlar: En İyi Yoldaş, Süperstar, Şampiyonluk Geleneği, Maceracı, Şafağa Kadar, Sınırın Ötesinde
Diğer İyileştirmeler
– Otomatik kapı açma özelliği yeniden ayarlandı
– Dinamik hava koşulları ihtimalleri yeniden ayarlandı
– Vikendi’de Dino Park, Kömür Madeni ve Garoka konumlarına yeni binalar eklendi
– Ekip Yarışması eleme turu genişletildi, artık en iyi 10 takım eşsiz giysiler alabilir
– Emülatör saptama sistemi geliştirilerek emülatör kullanan oyuncuların mobil cihazlarla eşleşmesinin önüne geçiliyor
– Arkadaş davetlerinde artık harita ve gecikme bilgileri gösteriliyor
– Hızlı Sohbet mesajları artık Envanterde düzenlenebilir
– Hızlı Sohbet mesajları artık Çark şeklinde görüntülenecek, bu şekilde mesaj gönderimi kolaylaştırıldı ve hızlandırıldı
– Gölge efektleri artık devre dışı bırakılabilecek, bu şekilde kaynak kullanımı, ısınma ve pil kullanımı azaltılır
– Kopya ögelerin Gümüş karşılığında değiştirilmesi için bir hatırlatma eklendi
– Bazı sayfalar için ön izleme eklendi. Ödül butonuna dokunarak giysilerin ön izlemesini görebilirsin
– İlk satın almayla verilen Bez Maske (Leopar) ödülü sona erdi. İlk satın alma ödülleri her sezon güncellenecek
– RP Sırt Çantası artık önceki sezonun ayarlarını kaydediyor
– Destansı giysi emojileri artık daha fazla oyuncu tarafından duyulacak
– Bazı butonlar için dokunmatik tepkiler eklendi
– Boş şarjör değişimi yaparken şarjör fırlatma animasyonu eklendi
– Yatarken el bombası atma animasyonu yeniden ayarlandı
– Kapı açma ve kapama animasyonları eklendi
– Bazı kafa aksesuarları kuşanıldığında saçın görünmeme sorunu giderildi
– 6. Sezon Pantolonu giyildiğinde belirli ayakkabılarla oluşan görüntülenme sorunu giderildi
– Kapıların yanlış görüntülenme sorunu giderildi
– Bazı bölgelerde oyuncuların binalardan çıkamama sorunu giderildi
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