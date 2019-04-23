PUBG Mobile PC ‘ye nasıl yüklenir

En çok zengin bu kentte!

En çok zengin bu kentte!

– Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını azaltmak için Sıvı Azot Bombası eklendi

Yeni Evo Alanı Modu: En Karanlık Gece – Zombilerle savaşırken bir gece boyunca hayatta kal

– Yeni modlar bu özelliğe eklenmeye devam edecek

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra PUBG’yi PC’de resmi olarak oynayabilirsiniz. Güncelleme ile oyuna eklenen son yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayede PUBG Mobile PC ‘de resmi olarak ban yemeden tabii hile yapmazsanız oynanabiliyor. Biz de bu rehberimizde PC’de PUBG Mobile’ı nasıl yükleyeceğinizi ve oynayacağınızı anlatıyoruz.

– Yeni Çorba Parası animasyonu Klasik maç sonuç sayfasına eklendi. Klasik maç kazananları artık kendi animasyon ve müziklerini alabilir, sonuçlar açıklandıktan sonra Çorba Parasını yerleştirebilir

– Oyuncular, artık arkadaşlarının, Ekiplerinin veya Klan üyelerinin katıldığı maçları izleyebilir. Ayrıca maç izlenirken diğer oyuncuların bilgileri görüntülenebilir ve İzleyici Modu gizlilik ayarlarından ayarlama yapılabilir

Yeni Özellik: Yoldaş Sistemi – Düşmanlar onları göremez, yani açığa çıkma riski yok

– Zombiler silahla vurulduktan sonra daha yavaş hareket edecek

– Lav silahları artık daha çok hasar veriyor

– Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve çatılara çıkabiliyor

– Bahar Teması ve Hazinesi eklendi. Her çekimde eşsiz bir ödül garanti, 10 defa çekildikten sonra Sakura – Dacia ya da Gül Pembe Seti almak garanti

– Kişisel Alanlara Popülerlik eklendi. Artık oyuncular Beğeni yaparak birbirine destek verebilir ve 400’ün üzerinde Birlikteliğe sahip olunca Partner olabilir. Partnerler birbirlerinin Kişisel Alanında gösterilir

– Dükkân ögeleri artık Favorilere eklenebilir ve indirime girince bildirim alınabilir

– Kopya süre sınırlı ögeler 1 öge olarak gösterilir ve kalan süre toplam olarak gösterilir (999 güne kadar)

– Yeni Başarımlar: En İyi Yoldaş, Süperstar, Şampiyonluk Geleneği, Maceracı, Şafağa Kadar, Sınırın Ötesinde

Diğer İyileştirmeler



– Otomatik kapı açma özelliği yeniden ayarlandı

– Dinamik hava koşulları ihtimalleri yeniden ayarlandı

– Vikendi’de Dino Park, Kömür Madeni ve Garoka konumlarına yeni binalar eklendi

– Ekip Yarışması eleme turu genişletildi, artık en iyi 10 takım eşsiz giysiler alabilir

– Emülatör saptama sistemi geliştirilerek emülatör kullanan oyuncuların mobil cihazlarla eşleşmesinin önüne geçiliyor