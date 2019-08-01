Problemin en geç sıradaki güncelleme ile birlikte son bulacağını öngörebiliriz. Ancak yaptığımız araştırmalar ve tahminlerden yola çıkarak, daha önce benzer sorunları ‘geçici’ olarak çözüme kavuşturmuştuk. PUBG Mobile Sunucu Doğrulama Hatası ile ilgili farklı çözüm yolları sunacağız. Bununla birlikte cihazınızdan kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyorsanız, ilgili haberimizdeki yazımızı inceleyerek daha kesin çözümlere ulaşabilirsiniz. İşte farklı çözüm yolları!

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Çözüm

Öncelikle kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, sorunun WiFi olma ihtimalinin var olduğunu belirtelim. Çünkü PUBG Mobile’a erişim problemi yaratan hatalar çoğunlukla kablosuz ağdan kaynaklanıyor. İlk çözümler WiFi için olacak.

Emulatör kullanıyorsanız, Ethernet kablosu takarak giriş yapın.

Emulatör kullanıyorsanız, Ağ Adaptörü donanımını güncelleyin.

Google DNS: Hem PC hem de mobil cihazınızda DNS ayarlarınızı 8.8.8.8 – 8.8.4.4 ayarlayarak giriş yapmak problemi çözebilir.

4G ile bağlanmayı deneyin.

Giriş yapmadan önce ‘Tamir Et’ diyerek, geçici süreliğine bir Guest hesap oluşturabilir ve bir süreliğine Guest olarak oyuna erişebilirsiniz.

Android ve iOS ayarlarından mevcut kablosuz bağlantı ayarlarını değiştirebilirsiniz. En yaygın ve basit çözümlerden bir tanesi Google DNS diyebiliriz. Genel olarak sorunlar bağlantı ile alakalı oluyor. Bildiğiniz üzere diğer sosyal medya hesaplarınızı kullanarak giriş yapıyor olmanızın sebebi, hesabınızın silinmekten kurtarmak. Bazı oyuncular ise hesaplarını 2 farklı sosyal medya platformu üzerinden bağladıkları için şanslı şekilde oynamaya devam ediyor. Ancak bazı Guest hesaplarında sunucu doğrulama hatası alması, sorunun kesinlikle bağlantınızdan kaynaklanma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Facebook ve Google gibi platformlarda ise sorun yaşanmadığı için hesabınıza farklı giriş deneyebilirsiniz.



