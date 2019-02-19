Mynet Trend

PUBG Mobile x Resident Evil 2 güncellemesi ile gelen yenilikler

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.02.2019 08:44 | Son Güncelleme

PUBG Mobile için yeni güncellemenin detayları bugün sızdı. PUBG Mobile x Resident Evil 2 ortaklığından doğan güncelleme ile gelecek olan yenilikler haberimizde yer alıyor.

PUBG Mobile x Resident Evil 2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Tencent, sevilen mobil oyunu PUBG Mobile için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan PUBG x Resident Evil 2 işbirliğinin bugün meyvesi ortaya çıktı. Yakında PUBG’ye gelecek olan güncellemenin içeriği bugünden sızdı. Peki, güncelleme ile oyuna ne gibi yenilikler ekleniyor?
Güncelleme ile oyuna zombiler ekleniyor. Survive Till Dawn isimli mod ile gelen zombiler oyuna ayrı bir tat katıyor. Ayrıca Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği oyuna ekleniyor.

Vikendi haritasına artık PC ve konsol sürümlerinde olduğu gibi değişen hava durumu özelliği ekleniyor. Sanhok haritasına ise hızlı maç özelliği dahil ediliyor. Güncelleme ile artık daha önceki maç sonuçlarınız tam 1 ay byunca saklanıyor.
Türkiye saat dilimi ile 19 Şubat tarihinde iOS ve Android için indirime sunulacak olan bu güncelleme bakalım oyuncuların hoşuna gidecek mi?

Alita Battle Angel zirvenin yeni sahibi oldu

Ona bir de şimdi bakın! Müthiş değişimOna bir de şimdi bakın! Müthiş değişim
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG Mobile x Resident Evil 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

16 inç MacBook Pro ve 31 inç iMac geliyor!

16 inç MacBook Pro ve 31 inç iMac geliyor!

Chappie, Apex Legends’a mı geliyor?

Chappie, Apex Legends’a mı geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.