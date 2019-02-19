PUBG Mobile x Resident Evil 2 güncellemesi ile gelen yenilikler

Tencent, sevilen mobil oyunu PUBG Mobile için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan PUBG x Resident Evil 2 işbirliğinin bugün meyvesi ortaya çıktı. Yakında PUBG’ye gelecek olan güncellemenin içeriği bugünden sızdı. Peki, güncelleme ile oyuna ne gibi yenilikler ekleniyor?

Güncelleme ile oyuna zombiler ekleniyor. Survive Till Dawn isimli mod ile gelen zombiler oyuna ayrı bir tat katıyor. Ayrıca Resident Evil 2 ana menü teması ve müziği oyuna ekleniyor.

Vikendi haritasına artık PC ve konsol sürümlerinde olduğu gibi değişen hava durumu özelliği ekleniyor. Sanhok haritasına ise hızlı maç özelliği dahil ediliyor. Güncelleme ile artık daha önceki maç sonuçlarınız tam 1 ay byunca saklanıyor.

Türkiye saat dilimi ile 19 Şubat tarihinde iOS ve Android için indirime sunulacak olan bu güncelleme bakalım oyuncuların hoşuna gidecek mi?

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