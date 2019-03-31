Mynet Trend

PUBG Survivor Pass 3: Wild Card ile gelen yenilikler

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

PUBG güncelleme ile yenilik sunmaya hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün PC için PUBG Güncelleme #27 ile karşımıza çıkan firma, bugün de 3. Survivor Pass’i yayınladı. Yine ilk olarak PC oyuncularının beğenisine sunulan Survivor Pass ile birçok yenilik oyunculara sunuluyor.

PUBG Survivor Pass 3: Wild Card ile gelen yenilikler

Survivor Pass: Wild Card ile casus film temalı yeni kozmetik eşyalar oyunculara sunuluyor. Survivor Pass: Wild Card herkesin ücretsiz ödüller kazanmasını sağlıyor. Aralarında çeşitli yeni kozmetik eşyalar bulunan daha fazla ödül kazanmak isteyen oyuncular, 9,99 dolar karşılığında Premium Survivor Pass satın alabilir.

Premium Survivor Pass satın alanlar; Çiçek Baskılı Bombacı Ceketi’ni anında kazanıyor ve tamamladığı premium görevler ile ilave ödüllere erişebiliyor. Oyuncuların, yeni seviyelere ulaşıp ödüller ve kuponlar kazanarak pass’lerini tamamlamaları için 10 hafta gibi bir süre belirlenmiş. İndirime sunulan Survivor Pass: Wild Card etkinliği 4 Haziran’a kadar devam edecek.

Survivor Pass: Wild Card‘ın önümüzdeki hafta içerisinde Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına da sunulması bekleniyor. Muhtemelen bu platformlarda sunulduğunda son tarih Haziran ortasına kadar ötelenecektir.

Türkiye’deki üçüncü Xiaomi Mi Store nerede açılacak?

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
İşte HTC 5G akıllı telefonlar'ın satışa çıkacağı tarih!İşte HTC 5G akıllı telefonlar'ın satışa çıkacağı tarih!
Apple kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geldiApple kullananlar dikkat! Yeni güncelleme geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PUBG güncelleme oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter OLED ekranlı telefonlar için siyah tema tercih edecek

Sosyal medya devinden devrim gibi karar!

Huawei P30 Pro fiyatı 5.600 TL olacak!

Olay telefon Türkiye'ye uygun fiyatıyla geliyor!

Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!

Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!

Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Control Xbox One için 145 TL’den ön siparişe sunuldu!

Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

Nubia Red Magic 3 hızlı şarj özelliğiyle gelecek

Google Gboard 2.0 ile gelen yenilikler

İşte Google Gboard'un yeni özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.