PUBG Survivor Pass 3: Wild Card ile gelen yenilikler

Survivor Pass: Wild Card ile casus film temalı yeni kozmetik eşyalar oyunculara sunuluyor. Survivor Pass: Wild Card herkesin ücretsiz ödüller kazanmasını sağlıyor. Aralarında çeşitli yeni kozmetik eşyalar bulunan daha fazla ödül kazanmak isteyen oyuncular, 9,99 dolar karşılığında Premium Survivor Pass satın alabilir.

Premium Survivor Pass satın alanlar; Çiçek Baskılı Bombacı Ceketi’ni anında kazanıyor ve tamamladığı premium görevler ile ilave ödüllere erişebiliyor. Oyuncuların, yeni seviyelere ulaşıp ödüller ve kuponlar kazanarak pass’lerini tamamlamaları için 10 hafta gibi bir süre belirlenmiş. İndirime sunulan Survivor Pass: Wild Card etkinliği 4 Haziran’a kadar devam edecek.

Survivor Pass: Wild Card‘ın önümüzdeki hafta içerisinde Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına da sunulması bekleniyor. Muhtemelen bu platformlarda sunulduğunda son tarih Haziran ortasına kadar ötelenecektir.

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