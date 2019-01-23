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PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için PUBG Vikendi güncellemesi bugün yayınlandı. PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen belli başlı öne çıkan yenilikler haberimizde yer alıyor.

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

PlayerUnknown’s Battlegrounds güncelleme almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay PUBG Mobile’a gelen Vikendi güncellemesi bugün PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerinin beğenisine sunuldu. Peki, PlayerUnknown’s Battlegrounds Vikendi güncellemesi ile oyunculara neler sunuyor?

PlayerUnknown’s Battlegrounds‘ın Vikendi güncellemesi ile oyuna Vikendi haritası ekleniyor. Kar kaplı olan bu haritada oyunculara farklı bir deneyim sunuyor. Güncelleme ile Vikendi haritasında kullanılması için kar aracı olarak tabir edebileceğimiz Snow mobile aracı ekleniyor.

Minimap güncelleme iler büyütülebiliyor. Ayrıca First Person Perspective modu (FPP) ayarları kullanıcı isteğine göre özelleştirilebiliyor. Xbox One X sahipleri için ise grafik ayarları seçeneği ekleniyor.

Vikendi haritasının 6×6 km‘lik bir harita olduğunu söyleyelim. Oynanış olarak Erangel ve Miramar’dan daha hızlı olan Vikendi, Sanhok haritasından daha taktiksel bir deneyim sunuyor.

Vikendi haritasında oynayacağınız zaman bekleme alanında oyuncular mobil sürümünde olduğu gibi birbirlerine kar topu atabiliyor. Oyuna son olarak Skorpion ve G36C silahlarının eklendiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Vikendi Teknoloji

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