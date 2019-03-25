PUBG’ye süre limiti! Uygulama yaygınlaşacak

Hindistan’daki birkaç eyalette gençler, gün içerisinde saatlerce oyun içerisinde kaldıkları gerekçesiyle yetkililerin yakın takibindeydi. Son olarak Eyalet görevlileri, PlayerUnknown’s Battlegrounds’a kesin olarak yasak getirdi. Yasağa uymayan gençlerden bazıları da tutuklandı ancak sonrasında serbest bırakıldı.

SÜRE LİMİTİ DÜNYA GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Dünya genelindeki gelişmeler negatif yönde devam ederken oyunun geliştiricisi Tencent, zor bir karar verdi. Artık PlayerUnknown’s Battlegrounds oynarken 6 saat limitiyle karşılaşabilirsiniz.

PUBG Mobile kullanan kişiler; oyunun başlangıcından tam 6 saat sonra bildirim alacalar.

Oyun sizleri sistem üzerinden uyaracak ve 6 saatten fazla oynamanın zararlı olabileceğinden bahsedecek. Bazı kullanıcılar bu sisteme çoktan geçti. Bazıları konuyla ilgili şikayetlerini de dile getirildi.

Kullanıcılar şikayetlerinde; oyunun henüz 2. saatinden itibaren uyarı geldiğinden bahsetti. Bu uygulama öncelikli olarak Hindistan gibi ülkelerde başlayacak ve sonradan tüm Dünya genelinde yaygınlaşacak.

Özellikle de lise çağındaki çocukların bu konuda son derece dikkatli olması gerekiyor. Yapılan istatistiklerde, günlük PUBG oynama süresinin ortalama olarak 6 saati geçmeye başladığı ifade ediliyor.

