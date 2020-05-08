Pucca'dan Ece Erken'e: Donumda sallarım sizi!

Pucca isimli sosyal medya fenomeni Alişan'dan sonra hedefine Ece Erken'i koydu. Pucca, Ece Erken’e "Hayatımda gördüğüm en salak kişisin!"dedi.

Bazı sosyal medya hesaplarının Pucca’nın Alişan hakkındaki tweetini eleştirmesi Pucca'yı rahatssız etti.

Sayfanın Ece Erken’e ait olduğunu iddia eden Pucca’ya, Erken’in cevabı dava açmak oldu. Pucca’nın cevabı ise çok daha sertti.

Ece Erken'in dava açacağını söylemesinin ardından Pucca "Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi" diyerek tepki gösterdi.

Bu paylaşımlar sosyal medyada gündem olurken herkes o sevgilinin kim olduğunu merak etti.





