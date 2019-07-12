MAGAZİN

Pucca'nın hapis cezasına ünlülerden tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Pucca isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, uyuşturucuya özendirme davasından dolayı, 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ünlü ismin eski eşi oyuncu Serhat Osman Karagöz, tepkisini sosyal medya hesabından, ''Sen teslim olmadan önce beni öldürmeleri lazım'' diyerek isyan etti. İşte Pucca hakkında çıkan hapis kararına ünlü isimlerden gelen tepkiler...

Pucca'nın hapis cezasına ünlülerden tepki!

Pucca adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak karara isyan eden Pucca'ya ilk destek eşi Serhat Osman Karagöz'den geldi.

ekran-resmi-2019-07-12-13-lH6d

Oyuncu Serhat Osman Karagöz, sosyal medya hesabından eşi Pınar Karagöz'e verilen cezaya tepkisini şu sözleriyle dile getirdi: ''Narcos dizisini izleyip, üstüne escobar ile attığı tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası üstüne para cezası aldı Pucca... yok yook aklınızı kaybetmediniz ben de ilk önce öyle düşündüm.

bati-6abh

Ne yazacağımı bile bilmiyorum şu an. Sadece günah be günah, 2 yaşında çocuğumuz var! Ben ilerde Batı’ya ne diyeceğim, ‘annen muhalif olduğu için, 12 tane dava açıldı hakkında, aralarından tek suçlu bulunduğu tweet, Escobar’a yazdığı oldu.

ekran-resmi-2019-07-12-13-pGwQ

7 sene hapis cezası aldı’ bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı, hırsız olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden. Pınar neye inanıyorsan o şahidim olsun senin teslim olmandan önce beni öldürmeleri lazım. Eminim, bir yolu vardır, yoksa bile ben varım! Bazen ortadan ikiye bölünsün istiyorum dünya bunun temyizi var olmazsa böleriz dünyayı ortadan ikiye ... @puccito''

karagoz-Fm5M

Pucca lakaplı ünlü fenomen Pınar Karagöz'ün aldığı 7 yıl hapis cezasına ünlüler de sessiz kalmadı.

İşte ünlülerin 7 yıl hapis kararına tepkisi...

ekran-resmi-2019-07-12-13-ueMe

ekran-resmi-2019-07-12-13-lR9C

ekran-resmi-2019-07-12-13-gf0k

ekran-resmi-2019-07-12-13-Gc7k

ekran-resmi-2019-07-12-13-EYh7

ekran-resmi-2019-07-12-13-JkLa
ekran-resmi-2019-07-12-13-5LgZ

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldüBeren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü
Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi! Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pucca hapis twitter

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

'Bez Bebek'in çocuk oyuncusu genç kız oldu

Güzel oyuncudan mayolu paylaşım

Güzel oyuncudan mayolu paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

Kendall Jenner'ın Mikonos tarzı

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi!

Hadise gizemli bir adamla yakalanınca panikledi!

Gökçe Bahadır ekranlara dönecek mi?

Gökçe Bahadır ekranlara dönecek mi?

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' ya hapis şoku!

'Pucca' ya hapis şoku! 5 yıl 10 ay...

Çağla Şıkel kendisine 'erkeksi' diyen takipçisine bakın ne dedi?

Çağla Şıkel kendisine 'erkeksi' diyen takipçisine bakın ne dedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.