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Püf noktasını dünyaca ünlü şef verdi! Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Püf noktasını dünyaca ünlü şef verdi! Son zamanların eşsiz lezzeti pavlovayı bir de böyle deneyin

Son zamanların popüler yiyeceği olan pavlova tarifi ile karşınızdayız. Birkaç malzeme ile mükemmel bir lezzete dönüşen bu leziz tatlı misafirlerinize sunacağınız yeni bir lezzet olacak.

Bu zarif tatlıda, gevrek beyaz bir beze tabakası, çırpılmış krema ve taze meyve yer alıyor. Püf noktaları uygulandığında ise mükemmel bir şölene dönüşüyor.

PAVLOVA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 4 yumurta akı
  • 1 su bardağı beyaz şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 2 çay kaşığı mısır nişastası
  • 1 kutu krema
  • 6 kivi, soyulmuş ve dilimlenmiş

PAVLOVA YAPILIŞI

  • Fırını önceden 150 dereceye ısıtın.
  • Büyük bir kapta yumurta akını sertleşene ama kurumayana kadar çırpın. Yavaş yavaş şekeri ekleyin, her seferinde yaklaşık 1 yemek kaşığı, her eklemeden sonra iyice çırpın. Kalın ve parlak olana kadar çırpın. Vanilya özü, limon suyu ve mısır nişastasını nazikçe katlayarak karıştırın.
  • Fırın tepsisinin orta kısmına 18-20 cm çapında kesilmiş bir yağlı kağıt serin.
  • Çırpılmış yumurta akını yağlı kağıdın orta kısmına alıp spatula yardımıyla kabaca şekil verin.
  • Önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişirin. Bir tel rafta soğutun.
  • Küçük bir kapta yoğun kremayı sert tepeler oluşana kadar çırpın; bir kenara koyun. Kağıdı çıkarın ve beze düz bir servis tabağına yerleştirin. Beze merkezini çırpılmış krema ile doldurun ve üzerine kivi dilimleri koyun ya da istediğiniz meyvelerle süsleyin.

PAVLOVA PÜF NOKTALARI

Yumurtalarınızın taze olduğundan emin olun.
Yağ veya sıvı yağ kalıntıları, yumurta beyazınızın ne kadar iyi çırpılacağını etkileyebilir, bu nedenle kasenizin ve çırpıcılarınızın lekesiz olduğundan emin olun ve beyazlarınızın içine yumurta sarısı gelmesini önleyin. (Martha Stewart , yumurtalarınızı soğukken ayırmanızı, ardından soğuk yumurtaları ayırmak daha kolay olduğu için çırpma işleminden önce yumurtaların oda sıcaklığına gelmesine izin vermenizi önerir.)
Mısır unu ve limon mutlaka ekleyin çünkü bunlar birkaç olası sorunu önlemeye yardımcı olur.

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