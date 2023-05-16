Puf puf kabaran portakallı kek tarifi! Enfes aromalı portakallı kek nasıl yapılır?

Kek tarifleri çay saatlerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden. Anne keki gibi puf puf kabaran kek yapmak için tarife sadık kalmak gerekiyor. Bu portakallı kek tarifi enfes lezzetiyle yiyen herkesi mutlu ediyor. Portakallı kek nasıl yapılır merak edenler bu puf puf kabaran portakallı kek tarifine göz atabilir.
Portakal enfes aromasıyla tatlılara en yakışan meyveler arasında yer alıyor. Kış ayı meyvesi olmasına rağmen buzluğa kaldırılan portakal kabukları ve portakal sularıyla bu eşsiz lezzeti yaz ayına da taşımak mümkün olabiliyor.
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 portakalın kabuğu (rende)
1 su bardağı süt
3-3,5 su bardağı un
1 çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 portakalın suyu
TARİF
Yumurta ve şeker miksere alınarak çırpılır.
Çırpılan kek ve şekere sıvıyağ, tereyağı, süt, portakal suyu eklenerek çırpılmaya devam edilir.
Un, vanilin, kabartma tozu ve portakal kabuğu rendesi bir kapta karıştırılır.
Kalan malzemeye eklenerek karıştırılır.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirilir.
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