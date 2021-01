Pursaklar’da yeni yılın ilk mesaisi sağlıklı ve hijyenik ulaşım

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerin dezenfeksiyon işlemlerine yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından, her gün binlerce vatandaşa hizmet veren toplu ulaşım araçlarındaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile yeni yıla hazır hale getirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmada toplu ulaşım araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan ve dip köşe olmak üzere her nokta özenle ve titizlikle steril hale getirildi.

Belediye ekiplerince ilçeye giriş ve çıkış yapan Şehir içine hizmet veren toplu ulaşım araçları ve taksiler, her gün dezenfekte edilerek, sağlıklı bir şekilde yolculuğa hazır hale getiriliyor.

‘‘Vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz’’

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: "Koronavirüs vaka sayısını azaltmak amacıyla ilçemizde düzenli olarak toplu ulaşım araçları ve ticari araçların dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Ülkemizde aşının etkin kullanımı başlayana kadar ve virüsün ülke sınırlarından sökülüp atılana kadar vatandaşlarımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ederek günlük yaşamlarını sürdürmelerini rica ediyoruz. Hep birlikte mücadelemizi sürdürerek yeni yılda koronasız bir dünya kavuşmayı temenni ediyorum" dedi.