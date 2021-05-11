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Putin, buz hokeyi maçında hünerlerini konuşturdu

11.05.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıl dönümü gösterilerinin açılış maçında oynadı. Putin'in ekibi karşılaşmayı kazanırken, Rus lider 9 sayı bir de asist yaptı.

Putin, buz hokeyi maçında hünerlerini konuşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10'uncu yıl dönümü festivalinin galasına katıldı. Putin, karşılaşmada geleneksel olarak giydiği 11 numaralı kırmızı formasıyla sahaya çıktı. Putin'in de yer aldığı 'Hokey Efsaneleri', 'Buz Hokeyi Gece Ligi Milli Takımı' ile karşı karşıya geldi. Putin'in takım arkadaşları arasında Savunma Bakanı Sergey Shoygu, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, müzisyen Igor Butman ve milli buz hokeyi sporcuları yer aldı.

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9 SAYI BİR DE ASİST YAPTI

Putin’in 9 sayı ürettiği ve bir asist yaptığı karşılaşmayı Rus liderin takımı 13'e 9 kazandı. Her yıl düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi, Rusya Devlet Başkanı'nın girişimleriyle 2011 yılında kurulmuştu. Buz Hokeyi Gece Ligi'nin amaçları arasında, Rusların spora olan ilgisini artırmak ve buz hokeyini popülerleştirmek bulunuyor. (DHA)

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Vladimir Putin
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