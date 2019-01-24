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Putin’den küçük kıza 'ilginç' yılbaşı hediyesi

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Rusya’nın Omsk bölgesi belediyesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgede ikamet eden ve ayak numarasının 41 olması nedeniyle paten bulmakta zorlanan 12 yaşındaki bir küçük kıza paten hediye ettiğini duyurdu.

Putin’den küçük kıza 'ilginç' yılbaşı hediyesi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Omsk kentinde ikamet eden 12 yaşındaki Nastya Parygina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup yazarak yeni yıl hediyesi olarak bir çift paten istediğini belirtti. Çocukların mektuplarını hiçbir zaman yanıtsız bırakmayan Putin'in hediyesi, küçük kızın eline ulaştı.

Yedinci sınıf öğrencisi olan kız paten yapmak istiyor, ancak ayaklarının büyük olması nedeniyle kendisine uygun bir paten bulamıyordu. Televizyonda Putin'in diğer çocuklara hediyeler verdiğini gören küçük kız da bir mektup yazmaya karar vermişti.

Parigina, "Paten kaymayı öğrenmeyi çok istiyordum, ancak ayaklarım 41 numara olduğundan kendime uygun bir paten bulamıyordum. Ailemin de benim için paten arayacak vakti yoktu. O sırada büyükannem şaka yollu bir öneride bulundu, Başkan'a mektup yazmamı tavsiye etti. Ben de bu öneriyi ciddiye aldım ve gerçekten bir mektup yazdım. Hayallerimin bu kadar kısa sürede gerçek olacağını tahmin dahi edemezdim" dedi.

Putin'in hediyesini almak üzere Omsk kenti Spor Bankanlığı'na giden küçük kız, patenlerini paslandırmayıp sürekli kullanacağına dair söz verdi.

Putin'in çocukların dileklerini birçok kez gerçekleştirdi. Putin, Aralık 2018'de ileri derecede hasta bir çocuğun hayallerini gerçekleştirerek onun için başkanlık helikopteriyle bir tur düzenlemişti.

Putin, 'Rusya'nın Gönüllüsü' forumu aracılığıyla dört çocuğun daha hayallerini gerçekleştirmeye söz vermişti. Devlet Başkanı, ‘Beraber Hayal Edelim' projesi kapsamında ciddi hastalıklara sahip olan çocukların mektuplarını okuyarak hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
putin sputnik yılbaşı hediyesi paten

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