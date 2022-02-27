Putin'e beklemediği yerden darbe geldi! Şimdi ne yapacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sancıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük tepki alan bu harekat sonrası yaptırımların ardı arkası kesilmiyor. Birçok ülke Putin ve Rusya'ya yaptırım uygularken, Putin'e hiç beklemediği bir yerden daha darbe geldi.

BAŞKANLIĞI ASKIYA ALINDI

Uluslararası Judo Federasyonu (IFJ) Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle siyah kuşak sahibi Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

"BU SPOR BENİM HAYATIM" DEMİŞTİ...

Putin'i yakından tanıyanlar Judo'nun hayatındaki önemini çok iyi biliyor. Hatta Putin, bir dönem yaptığı açıklamada, "Judo ile uğraşmasaydım çok başka biri olabilirdim. Hayatımı ve bilincimi değiştirdi, beni geliştirdi. Düşünme yöntemlerime zenginlik verdi. Antrenör ailemi zor ikna etti. Bu spor benim hayatım" ifadelerini kullanmıştı.

