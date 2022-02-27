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Putin'e beklemediği yerden darbe geldi! Şimdi ne yapacak?

27.02.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nun Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından birçok kurum ve kuruluş Rusya'ya ve Putin'e yaptırım uygulamaya başladı. Çalışma hayatı dışında en büyük hobilerinden biri olan Judo'dan da Putin'e darbe geldi. Uluslararası Judo Federasyonu, siyah kuşak sahibi Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

Putin'e beklemediği yerden darbe geldi! Şimdi ne yapacak?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sancıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük tepki alan bu harekat sonrası yaptırımların ardı arkası kesilmiyor. Birçok ülke Putin ve Rusya'ya yaptırım uygularken, Putin'e hiç beklemediği bir yerden daha darbe geldi.

BAŞKANLIĞI ASKIYA ALINDI

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Uluslararası Judo Federasyonu (IFJ) Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle siyah kuşak sahibi Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

"BU SPOR BENİM HAYATIM" DEMİŞTİ...

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Putin'i yakından tanıyanlar Judo'nun hayatındaki önemini çok iyi biliyor. Hatta Putin, bir dönem yaptığı açıklamada, "Judo ile uğraşmasaydım çok başka biri olabilirdim. Hayatımı ve bilincimi değiştirdi, beni geliştirdi. Düşünme yöntemlerime zenginlik verdi. Antrenör ailemi zor ikna etti. Bu spor benim hayatım" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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