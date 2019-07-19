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Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın S-400'lere teşekkür için Kremlin Sarayı'na gönderdiği böreklerle ilgili Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Öte yandan böreklerin Moskova'ya ulaştığı belirtildi.

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Peskov, böreklerden dolayı memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderilmesiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından Bursalı börekçi Hasan Acar, gönderdiği böreklerin takip kodunu göstererek Moskova'ya ulaştığı bilgisini verdi. Hasan Acar, börekleri 14 Temmuz'da gönderdiğini, ancak araya 15 Temmuz'un girdiğini söyledi. Acar, "Yola gecikmeli çıktı. Yeni ulaşmak durumunda. Ben kargo takip numarasını takip ediyorum. Edindiğim bilgiye göre börekler Moskova'ya ulaştı. Bizim, S-400 teşekkürü için Kremlin Sarayı'na gönderdiğimiz börekler için Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklaması vardı. Bizi çok mutlu etti. Kendisi açıklamada böreklerin kendilerine daha ulaşmadığını belirtti. Böreklerimiz kendilerine ulaşmak üzere. Kendileri bu böreğin tadına bakmasa da Putin Türkiye'ye geldiğinde ben kendilerine sıcak sıcak börek ikram etmek istiyorum. Ben daha önce de İngiltere kraliçesine börek göndermiştim. Bu börek geri gelmişti. Kremlin Sarayı'na gönderdiğim börekle ilgili açıklama gelmesi bizi mutlu etti" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
putin Börek s-400 peskov

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