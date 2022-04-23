Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve hakkında birçok söylenti çıkan Alina Kabaeva’nın nerelerde olduğu bilinmiyordu. Geçen ay Putin’den olduğu iddia edilen çocuklarıyla İsviçre’de lüks bir villada saklandığı iddia edilmişti. Başka söylentilere ise, Putin ve yakın çevresiyle birlikte Sibirya’da bir yeraltı sığınağındaydı. Ancak Kabaeva Moskova’da ortaya çıktı.

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

Bir spor festivaline katılan Kabaeva’nın üçüncü parmağına taktığı alyans benzeri yüzük dikkat çekti. Jimnastikçilerle verdiği pozda sağ yüzük parmağına taktığı görülen bu yüzük Putin ile gizlice evlenmiş olabilecekleri söylentilerini de beraberinde getirdi.

ESTETİK SÖYLENTİLERİ VAR

Antrenör Ekaterina Sirotina’nın, Kremlin tarafından yasaklanmasına rağmen sosyal medyada paylaştığı prova görüntülerinde, Kabaeva’nın yüzündeki değişiklik de dikkat çekti.



