Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

23.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva haftalar sonra ilk kez gözler önüne çıktı. Moskova’da genç bir jimnastik ekibin provasında görüntülenen Kabaeva’nın parmağındaki alyans benzeri yüzük dikkat çekti. Güzel kadının yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Bir süredir ortalarda görünmeyen ve hakkında birçok söylenti çıkan Alina Kabaeva’nın nerelerde olduğu bilinmiyordu. Geçen ay Putin’den olduğu iddia edilen çocuklarıyla İsviçre’de lüks bir villada saklandığı iddia edilmişti. Başka söylentilere ise, Putin ve yakın çevresiyle birlikte Sibirya’da bir yeraltı sığınağındaydı. Ancak Kabaeva Moskova’da ortaya çıktı.

Herkes onun yerini merak ediyordu! Putin’in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva bambaşka biri olarak ortaya çıktıHerkes onun yerini merak ediyordu! Putin’in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva bambaşka biri olarak ortaya çıktı

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

m2

Bir spor festivaline katılan Kabaeva’nın üçüncü parmağına taktığı alyans benzeri yüzük dikkat çekti. Jimnastikçilerle verdiği pozda sağ yüzük parmağına taktığı görülen bu yüzük Putin ile gizlice evlenmiş olabilecekleri söylentilerini de beraberinde getirdi.

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

ESTETİK SÖYLENTİLERİ VAR

kabana

Antrenör Ekaterina Sirotina’nın, Kremlin tarafından yasaklanmasına rağmen sosyal medyada paylaştığı prova görüntülerinde, Kabaeva’nın yüzündeki değişiklik de dikkat çekti.

Putin’in gizli kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh'nın lüks evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattıPutin’in gizli kızı olduğu iddia edilen Luiza Krivonogikh'nın lüks evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”
Dükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptıDükkanın önüne oturup saatlerce mastürbasyon yaptı
Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

Sosyal medyanın en ilginç şefi! “Afrodizyak etkisi...”

Sosyal medyanın en ilginç şefi! “Afrodizyak etkisi...”

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kimse onu durduramıyor! “Seks bebeği olmak için...”

Kimse onu durduramıyor! “Seks bebeği olmak için...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.