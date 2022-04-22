Herkes onun yerini merak ediyordu! Putin’in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva bambaşka biri olarak ortaya çıktı

Vladimir Putin’in sevgilisi ve ikiz çocuklarının annesi olduğu iddia edilen Rus jimnastikçi Alina Kabaeva’nın Rusya’dan kaçtığı öne sürülmüştü. Putin’in sevgilisinin İsviçre’de olduğu söylentilerinin dolaşmasından sonra iadesi için imza kampanyası başlatılmış, Kabaeva ve çocuklarının Sibirya’ya kaçtığı söylemişti. Bütün söylentilerin gölgesinde Kabaeva yeni bir görünümle ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Russian Cosmopolitan tarafından paylaşılan fotoğraflar VTB Arena’da 22 Nisan’da yapılması planlanan yıllık Alina Festivali hayır etkinliğinin provalarında çekildi. Russian Cosmopolitan, "Kabeva'nın yüzünde gerçekten bir şeyler değişti" diyerek, "efsanevi sporcunun gözle görülür şekilde daha güzel olduğunu" ekledi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler kullanıcıların dikkatini çekti. Kabaeva’nın botoks ve doldu yaptırdığını belirten sosyal medya kullanıcıları, “Ne yaptın kendine?” yorumuyla genç kadına seslendi.



