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Herkes onun yerini merak ediyordu! Putin’in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva bambaşka biri olarak ortaya çıktı

22.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat’tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Putin’in 30 yıllık eşi Lyudmilla ile ayrılmasına neden olduğu iddia edilen jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın yeri merak konusu olmuştu. Kabaeva’nın ikiz çocuklarıyla beraber İsviçre’de olduğu iddia edilmişti. Aylar sonra olimpiyat altın madalyalı 38 yaşındaki Alina Kabaeva, Moskova'da bir genç ritmik jimnastik provasında ortaya çıktı.

Herkes onun yerini merak ediyordu! Putin’in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva bambaşka biri olarak ortaya çıktı

Vladimir Putin’in sevgilisi ve ikiz çocuklarının annesi olduğu iddia edilen Rus jimnastikçi Alina Kabaeva’nın Rusya’dan kaçtığı öne sürülmüştü. Putin’in sevgilisinin İsviçre’de olduğu söylentilerinin dolaşmasından sonra iadesi için imza kampanyası başlatılmış, Kabaeva ve çocuklarının Sibirya’ya kaçtığı söylemişti. Bütün söylentilerin gölgesinde Kabaeva yeni bir görünümle ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Russian Cosmopolitan tarafından paylaşılan fotoğraflar VTB Arena’da 22 Nisan’da yapılması planlanan yıllık Alina Festivali hayır etkinliğinin provalarında çekildi. Russian Cosmopolitan, "Kabeva'nın yüzünde gerçekten bir şeyler değişti" diyerek, "efsanevi sporcunun gözle görülür şekilde daha güzel olduğunu" ekledi.

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Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler kullanıcıların dikkatini çekti. Kabaeva’nın botoks ve doldu yaptırdığını belirten sosyal medya kullanıcıları, “Ne yaptın kendine?” yorumuyla genç kadına seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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