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Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

20.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin’in kızı Maria Vorontsova, gelecek hafta 37. Yaş gününü kutlamak için dost ülkelerden birine tropik bir plaj tatili için seyahat etmek istedi. Ancak Vladimir Putin’in bunu reddettiği ve engellediği iddia edildi.

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Moskova’dan gelen bir habere göre, Putin eski Rus first lady Lyudmilla’dan olan büyük kızı Maria Vorontsova’nın yaş günü için yaptığı kısa tatil planına sıcak bakmadı. Vorontsova tatil için dost bir ülkeyi seçmesine rağmen Rus devlet başkanı engellemek için elinden geleni yaptı.

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YENİ SEVGİLİSİ ESKİ PUTİN KARŞITIYDI

kızızı

Bir NATO albayının Hollandalı oğlu ile biten evliliğinin ardından birlikte olduğunu 33 yaşındaki Yevgeny Nagorny ile çıkmayı planladığı romantik kaçamağın mümkün görünmediği iddia edildi. Daha önce Vorontsova’nın şu an birlikte olduğu Yevgeny Nagorny’nin Putin'in baskıcı yasaları altında polis işkencesine maruz kalan eski bir Putin karşıtı olduğu söylenmişti.

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RUS DEVLET BAŞKANI ENDİŞELİ

Putin’in kızları başından beri Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda sessiz kaldılar ve süregelen çatışmalarla ilgili görüş belirtmediler. Ancak yine de süreçten ve yaptırımlardan etkilendiler. Putin'in ailesinin güvenliğine dair endişe içinde olduğu sıklıkla iddia edilmişti. Putin'in bu kararının da yine kızının güvenliği için olduğu ve tedbirleri artırma ihtiyacı hissettiği de gelen bilgiler arasında.

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RUSYA'YA DÖNMEYECEK

büyükkıs

Söylentilere göre sevgilisiyle İtalya’da olduğu bilinen Maria, Rusya’ya dönmeyi planlamıyor. Ancak bunun nedeninin Putin’in Ukrayna’da yürütmekte olduğu kanlı savaş olup olmadığı bilinmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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