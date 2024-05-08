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    4. Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! Elden ayaktan kesilen Kadirov'un yardımına koştular

    Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! Elden ayaktan kesilen Kadirov'un yardımına koştular

    08.05.2024 16:31
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü yemin töreninde kameralara yansıyan görüntüler tüm dünyada konuşulmaya başladı. Putin'in sağ kolu olarak bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un görüntüleri, iddiaları pekiştirdi.

    Vladimir Putin dün Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı. 2 bin 600 davetlinin katıldığı törene Ramazan Kadirov'un halleri damgasını vurdu.

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    PALTOSUNU ÇIKARAMADI

    Putin dostu olarak da bilinen Kadirov yemin törenindeki haliyle dikkatlerden kaçmadı. 47 yaşındaki Kadirov, tören için Kremlin'e girerken önce merdivenleri çıkmakta, ardından paltosunu çıkarmakta zorlandı.

    YARDIMINA MİLLETVEKİLİ KOŞTU

    Kadirov'un yardımına 54 yaşındaki Rus milletvekili Adam Delimkhanov ve bir yardımcısı koştu.

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    DÜNYA BASININA YANSIDI

    İngiliz medyasında Kadirov'un durumu "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" başlığıyla yansıtıldı. Ayrıca Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekildi.

    Kadirov için 'komada' iddiası: Yüzü şişti, durumu ağır! Kadirov için 'komada' iddiası: Yüzü şişti, durumu ağır!
    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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    Anahtar Kelimeler:
    Rusya Vladimir Putin Ramazan Kadirov
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