Putin'in yemin töreninde damgasını vuran anlar! Elden ayaktan kesilen Kadirov'un yardımına koştular

Vladimir Putin dün Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı. 2 bin 600 davetlinin katıldığı törene Ramazan Kadirov'un halleri damgasını vurdu.

PALTOSUNU ÇIKARAMADI

Putin dostu olarak da bilinen Kadirov yemin törenindeki haliyle dikkatlerden kaçmadı. 47 yaşındaki Kadirov, tören için Kremlin'e girerken önce merdivenleri çıkmakta, ardından paltosunu çıkarmakta zorlandı.

YARDIMINA MİLLETVEKİLİ KOŞTU

Kadirov'un yardımına 54 yaşındaki Rus milletvekili Adam Delimkhanov ve bir yardımcısı koştu.

DÜNYA BASININA YANSIDI

İngiliz medyasında Kadirov'un durumu "Putin'in müttefik kendi montunu çıkaramayacak kadar zayıf" başlığıyla yansıtıldı. Ayrıca Kadirov'un sağlık durumuyla ilgili iddiaların da arttığına dikkat çekildi.