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Zirvenin stresini böyle attı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Dün Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'yi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Hasan Ruhani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenka, Rusya'nın Soçi kentinde kayak yapmış, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Putin, Soçi zirvesinin ardından da judo yaptı

Zirvenin stresini böyle attı!

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmiş, ikili görüşmenin ardından liderler, kayak merkezine giderek kar üstünde kaymıştı. Turistlerin ilgisini çeken liderler, istek üzerine bol bol fotoğraf çektirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantının ardından Soçi'de judo yaptı.

Rusya'nın Soçi şehrinde gerçekleşen Suriye konulu Soçi zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleştirildi. Zirvenin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun da katıldığı yemekte buluşan liderler yemeğin ardından Soçi'den ayrıldı. Erdoğan'ı havaalanına kadar uğurlayan Putin, uğurlamanın ardından sürpriz bir şekilde bir spor salonuna gitti.

PUTİN SOÇİ'DE JUDO YAPTI

Rus lider Putin, Erdoğan'ı havaalanında uğurladıktan sonra bir spor salonuna giderek burada sporcularla buluştu. Rusya'nın olimpiyatlara göndereceği judocularla sohbet eden Putin daha sonra judo kıyafetlerini giyerek tatamiye çıktı. Putin'in zirve sonrası gerçekleştirdiği judo programı renkli görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
putin Soçi zirve judo

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