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Qualcomm ve MediaTek’e karşı olan bağımlılığını bitirmek istiyor

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TEKNOLOJİ  | 01.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Huawei kısa süre önce önemli bir badire atlattı. ABD hükümetinin Çinli üreticiyi kara listeye alması sonucu pek çok firma Huawei’ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu firmaların başında da Google, Qualcomm, Intel ve Facebook gibi önemli isimler geliyordu.

Qualcomm ve MediaTek’e karşı olan bağımlılığını bitirmek istiyor

Çinli üretici karşılaştığı bu sorunu bir şekilde çözmüş olsa da bir daha aynı duruma düşmek istemiyor. Bunun için kendi mobil işletim sistemine geçmeyi düşünen Huawei, yonga seti tarafında da dışa bağımlılığı bitirmek düşüncesinde.

Huawei’ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Çinli şirket ürettiği tüm akıllı telefonlarda kendi yonga setlerini kullanmak istiyormuş.

Malum, hali hazırda Huawei tarafından üretilen giriş ve orta segment modellerde Qualcomm ve MediaTek yonga setleri tercih ediliyor.

Üst segment ve amiral gemisi sınıfına hitap eden modellerde ise Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin yonga setleri kullanılıyor.
Huawei özellikle de Qualcomm ile olan ilişkisini aza indirme düşüncesinde. Çünkü ABD merkezli şirket olası bir yaptırım kararında tekrardan Huawei’ye sırtını dönebilir. Bunun için ilk etapta üretilen akıllı telefonların yüzde 60’lık kısmında Kirin yonga seti kullanılması hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte bu sayının yüzde 90’nın üzerine çıkması için çaba sarf edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm mediatek

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