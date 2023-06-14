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Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı! Para bile istemiyor...

14.06.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda kulüpsüz durumda olan Quaresma, rotasına yeniden Türkiye'ye çevirmek üzere... Kariyerini sona erdirmeden önce yeniden Beşiktaş forması giymek isteyen 39 yaşındaki Portekizli oyuncu, Ahmet Nur Çebi ve yönetimine mesaj gönderdi.

Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı! Para bile istemiyor...

Ricardo Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine mesaj gönderen Quaresma bu konuda ciddi olduğunu yönetime iletti.

NEREDEYSE PARA BİLE İSTEMİYOR

Maaş konusunda Beşiktaş'ın kendisine önereceği her teklifi kabul edeceğini de yönetime ileten Quaresma, bu transferi para için değil, kariyerinin son imzası olarak yapmak istediğini de söyledi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KARAR VERECEK

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Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde bir karar verecek ve Quaresma'ya bu kararı iletecek.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Beşiktaş taraftarı Quaresma'nın bu hamlesinin ardından ikiye bölündü. Bir kesim, Quaresma'nın takıma gelmesini isterken, diğer kesim ise Quaresma'yı istemiyor.


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