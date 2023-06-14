Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı! Para bile istemiyor...

Ricardo Quaresma, futbolu bırakmadan önce son kez Beşiktaş forması giymek istiyor. Menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine mesaj gönderen Quaresma bu konuda ciddi olduğunu yönetime iletti.
Maaş konusunda Beşiktaş'ın kendisine önereceği her teklifi kabul edeceğini de yönetime ileten Quaresma, bu transferi para için değil, kariyerinin son imzası olarak yapmak istediğini de söyledi.
Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde bir karar verecek ve Quaresma'ya bu kararı iletecek.
Beşiktaş taraftarı Quaresma'nın bu hamlesinin ardından ikiye bölündü. Bir kesim, Quaresma'nın takıma gelmesini isterken, diğer kesim ise Quaresma'yı istemiyor.