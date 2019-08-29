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Quaresma'dan Beşiktaş'a duygusal veda

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarlara veda ederken Fikret Orman hakkında da açıklamalarda bulundu.

Quaresma'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlar için veda mesajı yayımladı.

Quaresma, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bugün duygu dolu bir gündü, bana değer veren bir kulüple sözleşme imzaladım. Fakat bir yandan da üzgünüm çünkü daima kalbimde olacak bir kulübü ve özel taraftarları geride bıraktım. Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine destek verdiğini aktararak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın beni takımda istememesi sonrasında bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, desteğiniz benim için çok önemliydi. Umarım hepiniz beni anlarsınız, daima kalbimde olacaksınız." şeklinde görüş belirtti.

"KASIMPAŞA'YA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında açıklaması yer alan 35 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum. Buradaki herkese bana gösterdikleri ilgiden ve sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşması için mücadele etmek ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kulübün başarılarında pay sahibi olmak istediğini aktaran tecrübeli kanat oyuncusu, "Aslında her zamanki gibi hedeflerim var. Elimden gelenin en iyisini yapmak, bu oyunun keyfini çıkartmak ve Kasımpaşa'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek. Burada olduğum süre boyunca diğer takımlarda yaptığım gibi yine taraftarlar için bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Quaresma, "Şimdi futbol oynama ve insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı." diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa ricardo quaresma Beşiktaş

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