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Quaresma'dan flaş karar! Beşiktaş'a haber yolladı, Porto ile iletişime geçti...

26.05.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Quaresma için sürpriz bir gelişme yaşandı. 39 yaşında olan ve futbolu bırakmanın kıyısında dolaşan Portekizli yıldız oyuncu jübile için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçti.

Quaresma'dan flaş karar! Beşiktaş'a haber yolladı, Porto ile iletişime geçti...

Beşiktaş'ı unutulmaz isimlerinden Ricardo Quaresma futbol hayatını noktalıyor. Bu sezon hiçbir takımla sözleşme imzalayamayan ve boşta bulunan Quaresma, futbolu bırakma kararı aldı.

"FUTBOLA DEVAM EDECEĞİM" DEMİŞTİ

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39 yaşındaki Quaresma, "Aklımda hala futbola devam etmek var. Kendimi 1 yıl daha oynayacak durumda hissediyorum ve sonra futbola devam edeceğim." dedi.

JÜBİLESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

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Ricardo Quaresma, jübilesi için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Quaresma, kariyerinin son maçını yani jübilesini Vodafone Park'ta oynamak istiyor. Beşiktaş'a karşı Porto'yu da sahada görmek isteyen Quaresma, Portekizli yetkililere de mesaj gönderdi. Quaresma ayrıca maçtan elde edilecek gelirin Türkiye'deki depremzedelere bağışlanmasını istiyor.


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