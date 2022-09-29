Quaresma'dan o isme derbi telefonu!

Daha önce Beşiktaş'ta 2 kez farklı dönemlerde forma giyen ve gerek performansıyla gerekse karakteriyle Beşiktaş taraftarlarının gönlünde bambaşka bir yere sahip olan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma eski takımı Beşiktaş ile bağlarını koparmıyor.

QUARESMA'DAN TELEFON!

Son olarak Vitória Guimarães forması giyen ve buradan ayrılması sonrası herhangi bir kulüp ile anlaşmayan 39 yaşındaki oyuncu Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi eski takım arkadaşı olan Necip Uysal'ı telefonda aradı. Derbide kendilerine başarılar dileyen Portekizli "Tüm maçları izliyorum. Beşiktaş çok daha diri ve tempolu oynuyor. Fenerbahçe geniş kadroya sahip. Fakat sistemi doğru olan kazanır" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 KEZ...

Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası maçları dahil Fenerbahçe'ye karşı 15 maçta görev yapan Q7 2017-18'de Vodafone Park'ta 3-1 kazanılan maçta attığı iki golle yıldızlaşmıştı.



