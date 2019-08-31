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Quaresma'dan Fikret Orman'a olay sözler!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 31.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kasımpaşa'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın artık kendisi için olmayan biri olduğunu belirtti.

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI BENİM OLMAYAN BİRİSİ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı.Beşiktaşlı taraftarlara, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

"DAHA FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Quaresma, Ankaragücü ile oynanan maç için ise "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama kaleyi bulan tek şutları gol oldu. Futbol şansı biraz onların yanındaydı. Ancak halen önümüzde daha çok maç var. Başımı dik tutma ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı" şeklinde konuştu.

45 DAKİKA SAHADA KALDI

Quaresma, ligin 3. haftasında oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinin ikinci yarısında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

35 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa taraftarı oyuna girdiği esnada tezahüratlarla destek verirken, deneyimli futbolcu 45 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Ricardo Quaresma Beşiktaş Fikret Orman

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