Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, beIN SPORTS'a özel röportaj verdi.

İşte Quaresma'nın açıklamaları;

Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kasımpaşa'da iyi bir performans sergilemek istiyorum.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A GİTMEK KOLAY OLMAZ"

Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim ama Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Ben de Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamak kolay olmazdı. Beşiktaş ve Porto benim her zaman kalbimde olacak.

"EMRE BELÖZOĞLU HAYRAN OLDUĞUM BİR OYUNCU"

Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri.

"FİKRET ORMAN'IN ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI"

Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Konuşma sebebimizde Beşiktaş'ta 5 aylık maaşlar yatmıyordu. Bu durumdan ne ben ne de ailem mutlu değildi. Kimsenin ücreti ödenmiyordu. Başkan bu durumdan şikayetçi değildi. Fikret Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı.