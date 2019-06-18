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Quaresma, Instagram'dan Beşiktaş'ı takipten çıkardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Ricardo Quaresma, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

Quaresma, Instagram'dan Beşiktaş'ı takipten çıkardı

Yeni sezonda takımda olması beklenmeyen Ricardo Quaresma, Instagram'da Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.
Maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle kulübe avukatı aracılığıyla ihtar gönderen ve köprüleri atan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan 35 yaşındaki orta sahanın, bu gelişmelerin ardından kulüpte kalması beklenmiyor.

"DÖNDÜĞÜMDE GERÇEKLERİ AÇIKLAYACAĞIM"
Quaresma, bugün yaptığı açıklamada "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" ifadeleriyle ayrılık sinyali vermişti.

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